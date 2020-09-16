Полицейские устроили настоящую погоню за угонщиком авто на трассе Алматы - Бишкек

Талдыкорган. 15 сентября. Kazakhstan Today -13 сентября, ночью, в дежурную часть полиции Карасайского РУП обратился 27-летний мужчина с заявлением о том, что в поселке Кайнар неизвестный угнал у него автомобиль "Тойота-Камри", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , по данному факту возбуждено административное производство по факту неправомерного завладения транспортным средством (часть 1 статьи 200 УК РК)..

Получив сообщение, экипаж "Борт №190" в составе инспекторов роты патрульной службы Есбола Ниязбаева и Адилета Байкадырова отправился по плану "Перехват" на трассу Алматы - Бишкек. Там, услышав по рации о преследовании, узнали направление движения угонщика и организовали искусственный затор из автомашин с движением в один ряд.

Угонщик двигался на большой скорости. Проигнорировав требование полицейских об остановке, злоумышленник направил автомашину прямо на лейтенанта Ниязбаева, но полицейский успел отпрыгнуть в кювет.

Уходя от погони, преследуемый совершал различные маневры: перескакивал через бордюры, выезжал на полосу встречного движения, объезжал по бездорожью искусственные заслоны. Временами машина двигалась со скоростью более 260 километров в час.





Через 36 минут экстремальной езды у экипажа горючее подходило к концу. Учитывая, что другие преследователи отстали, полицейские, чтобы не упустить преступника и не навредить его здоровью, применили тактическую остановку транспорта путем бокового тарана на малой скорости. Улучшив момент, сидевший за рулем лейтенант Байкадыров воспользовался хорошим знанием дороги, после обгона КамАЗа, блокировал угонщика, прижав своей машиной его авто к бетонному ограждению. Но угонщик не сдавался, пытался вырваться, давил на газ, заставляя машину буксовать на месте.

Ниязбаев произвел из табельного оружия три предупредительных выстрела вверх, но злоумышленник, игнорируя требования полицейских, заблокировал двери и продолжал попытки сбежать. Ниязбаев ногой разбил стекло со стороны водителя, и полицейские вытащили через окно угонщика.

Задержанным оказался находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, изнасилование, грабежи, мошенничество и кражи, 28-летний житель села Узынагаш Жамбылского района. Кроме него, в угнанной машине находилась 30-летняя жительница Алматы, которая пояснила, что является его подругой.

Подозреваемый водворен в ИВС в соответствии со статьей 128 УПК РК. Он ответит перед законом по фактам угона, активного сопротивления и покушения на жизнь сотрудников полиции.

21 августа в Павлодаре задержали членов ОПГ, промышлявших угоном дорогих авто. 10 августа житель Балхаша забыл , где припарковал авто, и заявил об угоне.

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