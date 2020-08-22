В Павлодаре задержали членов ОПГ, промышлявших угоном дорогих авто

Павлодар. 21 августа. Kazakhstan Today - Оперативниками Павлодарской области задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся угоном дорогого автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , с марта 2019 года на протяжении нескольких месяцев в полицию Павлодара регулярно поступали заявления об угонах авто. Преступники предпочитали дорогостоящие машины. Все авто похищались ночью и прямо из-под окон квартир их владельцев.

Для расследования серийных преступлений была создана специальная группа из опытных сотрудников полиции. Как выяснилось, в состав организованной преступной группы входили шесть человек. Они и промышляли угонами автомобилей на протяжении четырех лет. Все исполнители и организатор преступной группы - жители Карагандинской области.

В полиции рассказали, что сложность расследования состояла в том, что все преступления были тщательно продуманы, например, чтобы не быть замеченными полицией, фигуранты даже не пользовались сотовыми телефонами. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за различные преступления.

Установлено, что похищенные машины злоумышленники разбирали и продавали по запчастям, кроме того, они занимались поиском и скупкой аварийных автомобилей с целью легализации документов. В дальнейшем на таких машинах перебивались номера и их перепродавали.

Также, в ходе расследования были выявлены и другие факты совершения хищений, изъяты авто, похищенные этой группой в других областях.

Преступной деятельностью участники группы занимались на территории всей республики, пригоняли автомобили и оставляли их в специальных "отстойниках" близ Темиртау.

В настоящее время все подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания, где будут ожидать судебного заседания.

Отметим, что не всегда поданные заявления об угоне свидетельствую о преступлении. К примеру, в начале августа этого года, житель Балхаша забыл , где припарковал авто, и заявил об угоне.

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