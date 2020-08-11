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Житель Балхаша забыл, где припарковал авто, и заявил об угоне

10.08.2020, 19:25 4915
Караганда. 10 августа. Kazakhstan Today - Мужчина после употребления спиртного забыл, где оставил свою машину, и заявил об угоне в полицию, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, утром 9 августа в отдел полиции Балхаша поступило заявление от 66-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что у него в ночь с 8 на 9 августа угнали автомобиль "Ауди-80", который он поставил во дворе дома. Сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч тенге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль. Он стоял в соседнем дворе. Оказалось, мужчина, припарковав авто, встретил знакомого и они вместе выпили спиртное. На следующий день автовладелец не смог вспомнить, где оставил машину. Не увидев "Ауди-80" на привычном месте, решил, что машину угнали. 
 
Уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РК прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.
 
В конце июня в Усть-Каменогорске угонщик совершил ДТП, пытаясь скрыться от полицейских.
 

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