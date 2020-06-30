В Усть-Каменогорске, пытаясь скрыться от полицейских, угонщик совершил ДТП





На канал 102 управления полиции Усть-Каменогорска поступила информация об угоне. Всем нарядам полиции, осуществлявшим охрану общественного порядка в областном центре, была направлена ориентировка об угоне легкового автомобиля, сообщает Усть-Каменогорск. 29 июня. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске угонщик совершил ДТП, пытаясь скрыться от полицейских, передает Kazakhstan Today.На канал 102 управления полиции Усть-Каменогорска поступила информация об угоне. Всем нарядам полиции, осуществлявшим охрану общественного порядка в областном центре, была направлена ориентировка об угоне легкового автомобиля, сообщает Polisia.kz





Экипаж батальона патрульной полиции ДП ВКО при отработке территории в поселке Согра, заметил транспортное средство, схожее с ориентировкой. Водитель авто проигнорировал требование полицейских остановиться для проведения проверки.





Непродолжительная погоня закончилась дорожно-транспортным происшествием. Водитель "Митсубиси", пытаясь скрыться от преследования, не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. Выйдя из автомашины, мужчина попытался убежать от преследования, но был настигнут подоспевшими с двух сторон патрульными нарядами.





На данный момент по факту неправомерного завладения транспортным средством проводится досудебное расследование.

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