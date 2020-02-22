Полицейские вычислили укравших 12 млн тенге воров благодаря куску колбасы

Костанай. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Костанайской области полиция вычислила воров, похитивших 12 млн тенге, благодаря куску колбасы, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники Южного отдела полиции Костанайской области по горячим следам раскрыли кражу 12 млн тенге, которая была совершена из частного дома. Хозяева отлучились из дома на полчаса для того, чтобы отвезти детей в школу. В это время неизвестные разбили кухонное окно, проникли в дом и украли деньги. Следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия. Было установлено, что деньги были приготовлены для покупки дома и стояли в сумке в зале, сообщает Polisia.kz .

На месте преступления во дворе дома сотрудники полиции изъяли кусок колбасы, которой пытались отвлечь собаку. На колбасе сохранился штрих код, по которому полицейские установили место и время покупки. Полиция вышла на знакомого потерпевшего, который знал, что у мужчины есть деньги на приобретение дома.





По словам оперативного начальника Южного отдела полиции Серика Нуртаева, было установлено, что подозреваемый с тремя знакомыми выбрали время, когда семья отлучилась из дома, проникли в дом и совершили кражу. Все четверо задержаны в Костанае. У них изъяты вещественные доказательства: деньги и сумка. Вину они не отрицали. Часть похищенных денег была потрачена. В настоящее время расследование продолжается, задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

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