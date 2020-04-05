Полицейские задержали водителя, протаранившего блокпост в Алматы

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские задержали водителя, который совершил ДТП на одном из блокпостов, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания (ИВС), сообщает Polisia.kz

Ему инкриминируется статья 380 Уголовного кодекса РК (Применение насилия в отношении представителя власти). По окончании объективного расследования будет принято окончательное решение", - говорится в сообщении.

Кроме того, за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения решением суда водитель подвергнут административному аресту на 20 суток, а также лишен права управления транспортным средством на семь лет.

Напомним, ДТП произошло 2 апреля на блокпосте №4, дислоцированном в поселке Коксай. 50-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, снес металлический турникет поста и допустил наезд на три припаркованных авто, в числе которых - полицейский служебный автомобиль. Сотрудник департамента полиции города Алматы, который находился в нем, получил травмы и был госпитализирован.

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