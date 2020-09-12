Полицейскими задержана подозреваемая в совершении краж одежды в ТРЦ Нур-Султана

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Полицейскими задержана подозреваемая в совершении краж с магазинов одежды в ТРЦ "Mega Silk Way" в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

28-летняя жительница столицы, находясь в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way, совершила кражи из магазинов одежды DeFacto и Waikiki. Выбрав вещи, женщина заносила их в кабинку раздевалки, срезала ножницами магнитные клипсы и, сложив ее в свою сумку, беспрепятственно покидала магазин. Предпочтения отдавались мужским и детским вещам", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

По данным полиции, с магазина DeFacto ею были вынесены мужская сумка, трое мужских брюк, женские брюки и толстовка. В магазине Waikiki она выбрала для кражи детские вещи.

Доставленная в районное отделение полиции департамента полиции Нур-Султана женщина дала признательные показания в совершении краж из магазинов DeFacto и Waikiki в ТРЦ Mega Silk Way, а также пояснила, что украденные вещи предназначались для мужа и ребенка. Вещественные доказательства, украденные вещи, изъяты", - проинформировали в пресс-службе полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Проводится проверка причастности задержанной к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: улица Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69, 71-61-48, либо 102", - отметили в полиции.

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