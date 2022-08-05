Полицейского убили в Актау

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Новые способы борьбы с телефонными мошенниками обсудили на совместном совещании главы МВД и Минцифровизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последние шесть лет число фактов интернет-мошенничества значительно увеличилось. Если в 2016 году произошла тысяча таких преступлений, то в 2021-м - уже 21 тысяча. С начала этого года зафиксировано 11 763 случая, причинен ущерб на 7 млрд тенге, задержан 571 интернет-мошенник и пресечена деятельность 17 преступных групп, сообщает Polisia.kz

Ранее по инициативе МВД были ужесточены банковские процедуры идентификации клиентов при получении онлайн-займов.

Сегодня не менее актуальная проблема, когда мошенники используют сервисы по подмене абонентских номеров, спецприложения для удаленного доступа к телефонам и скрывают свое местонахождение.

Глава МВД подчеркнул, что нередко их соучастниками становятся соотечественники, которые обналичивают и переводят деньги по просьбе малознакомых лиц. Отправляя в этой связи запросы своим зарубежным коллегам, казахстанские правоохранители сталкиваются с бюрократией, которая мешает оперативному раскрытию дел. Этот вопрос Марат Ахметжанов планирует поднять на предстоящем заседании Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ.

В целом же минимизировать факты телефонного мошенничества должна система блокировки подменных номеров. Сегодня ее активно интегрируют казахстанские операторы связи. По словам министра цифровизации Багдата Мусина, трафик сменных номеров будет заблокирован до октября.

В свою очередь Марат Ахметжанов призвал операторов сотовой связи оказать содействие в организации рассылки СМС-предупреждений об интернет-мошенничестве.

На совещании, организованном по инициативе МВД, общественники предложили создать единую платформу, куда будет стекаться вся информация об интернет-мошенничестве. В завершение встречи Марат Ахметжанов призвал соблюдать интересы бизнеса и рядовых казахстанцев, чтобы внедрение новых технологий в борьбе с интернет-преступлениями не создавало барьеров в получении госуслуг и проведении финансовых операций.