Полиция Актюбинской области вычислила перекупщиков лекарств

Актобе. 6 июля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Актюбинской области проводит оперативные мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи медицинских препаратов, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники полиции при проведении рейдовых мероприятий выявили факты незаконной перепродажи лекарственных препаратов через Интернет. 5 июля в ходе мониторинга социальных сетей полицейские установили, что житель Актобе, используя Instagram, незаконно реализовал медицинский препарат "Цефтриаксон" в количестве 30 ампул по завышенной цене - 1000 тенге, при этом стоимость препарата составляет 150-200 тенге. В ходе проведения оперативных мероприятий задержан 27-летний мужчина.

В тот же день сотрудники полиции установили и доставили в отделение 31-летнего мужчину и 26-летнюю девушку, которые через Instagram незаконно реализовывали медицинские препараты. У мужчины изъяты "Ингаверин" - 60 ампул, "Цефтриаксон" - 300 ампул, "Дексаметазон" - 29 ампул. У девушки изъяты "Цефтриаксон" - три ампулы, "Цефазолин" - 50 ампул, "Азитромицин" - три ампулы.

По всем фактам проводится проверка.

Ранее сообщалось , что жительница Шымкента по завышенной цене продавала дефицитные лекарственные препараты. Напомним, в период борьбы с пандемией COVID-19 наблюдается дефицит некоторых медикаментов в аптеках.

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