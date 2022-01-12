Полиция Алматы обнаружила тайник с оружием

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ШЫМКЕНТ. 12 ЯНВАРЯ - В департамент полиции Шымкента с момента беспорядков доставлены 3520 человек, сообщил начальник городского департамента полиции, генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, на сегодня 366 из задержанных привлечены к административной ответственности, сообщает Polisia.kz





В отношении 271 задержанного приняты решения об аресте, 40 оштрафованы, 55 получили предупреждения. В отношении 73 граждан возбуждены уголовные дела, все они водворены в изолятор временного содержания.

Как информирует Жумаханбетов, на установленных на границах города блокпостах проверено более 14 тысяч автомашин, задержаны девять лиц. При осмотре автомашин изъято два газовых пистолета.





Как сообщалось ранее, 6 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указом президента на всей территории республики введен режим чрезвычайного положения.