Полиция Алматы просит очевидцев январских событий помочь следствию

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АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Следственно-оперативная группа Алматы в рамках расследования уголовного дела по фактам массовых беспорядков в январе текущего года просит очевидцев и свидетелей помочь следствию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следствием установлено, что 5 - 6 января 2022 года преступная группа, применяя физическую силу на улицах города Алматы, незаконно захватывала граждан, избивала, против их воли удерживала в зале ресторана BallRoom, расположенного в здании гостиницы "Казахстан", а также на паркинге бизнес-центра Esentai Tower. В дальнейшем, от полученных травм один из задержанных скончался", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Большая часть потерпевших установлена, проведены следственные действия. Однако для установления полной картины происходивших событий необходимы показания свидетелей и потерпевших, не установленных следствием, подчеркнули в полиции.
Призывая к исполнению своего гражданского долга, всех, кто пострадал от указанных преступных действий, а также явился очевидцем указанных событий, просим явиться в здание прокуратуры города Алматы по адресу: ул. Желтоксан, 189, и сообщить известное следственно-оперативной группе", - призвали в полиции.
Контактные телефоны: 8-775-888-03-65; 8-775-644-95-96.