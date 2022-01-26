Полиция Алматы расследует 1481 уголовное дело по январским беспорядкам

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По фактам краж чужого имущества зарегистрировано 1213 уголовных дел; умышленного уничтожения чужого имущества - 46; по незаконному хранению оружия и боеприпасов - 41", - рассказал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
По подозрению в данных преступлениях задержаны 236 человек. Из них 214 помещены под стражу с санкции суда. Трое находятся под подпиской о невыезде.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями из незаконного оборота нами изъято 144 единицы огнестрельного оружия и более 8 тысяч боеприпасов. В период протестных акций преступными элементами совершены нападения на 1602 объекта, расположенных на территории города Алматы, с повреждением имущества. В настоящее время следственными подразделениями ДП из общего числа поврежденных объектов осмотром охвачены 97%", - проинформировал замначальника ДП, добавив, что работа в этом направлении находится на стадии завершения.
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