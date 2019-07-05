Полиция ищет обманутых мошенницей жителей столицы

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Сотрудниками криминальной полиции столицы за совершение ряда мошенничеств, связанных с приобретением жилья, задержана ранее судимая 27-летняя жительница города, передает Kazakhstan Today.

В ходе расследования установлено, что женщина обещала помощь в приобретении квартир, находящихся в аресте в одном из банков. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество", сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Задержанная водворена в Изолятор временного содержания, проверяется её причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Республики Казахстан. Граждан, пострадавших от ее противоправных действий, просим обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: улица Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69, 8 702 555 9323, 102", - отметили в пресс-службе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства