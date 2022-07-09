Полиция нашла тайник с оружием в Медеуском районе Алматы

Фото: Департамент полиции Алматы
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Несколько гладкоствольных ружей, боевые пистолеты и патроны разного калибра были закопаны в Медеуском районе Алматы, сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О схроне стало известно сотрудникам УПЭ ДП. В ходе оперативной проверки совместно с сотрудниками ДКНБ РК возле улицы Сахариева при спуске в лог в кустах между деревьями в мешке белого цвета были обнаружены оружие и боеприпасы", - уточнили в полиции.
Полицейские изъяли:
- 2 гладкоствольных вертикальных ружья 12-го калибра;
- гладкоствольное одноствольное сделанное под обрез 12-го калибра;
- пистолет Макарова газовый;
- пистолет марки "Форт-17Т" травматический;
- РГД-5 боевая, в разборном виде с запалом;
- патроны 12-го калибра в количестве 13 штук;
- патроны 9 мм - 15 штук;
- рация Kirisun с зарядным устройством.
Все изъятое направлено на экспертизу. Данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района по статье 287, часть 3, УК РК. После проведения всех следственных действий будет понятно, кому принадлежит и откуда этот арсенал", - отметили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Ранее сообщалось, что в незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц оружия, похищенного в ходе январских событий.