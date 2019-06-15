Полиция пресекла в Актюбинской области деятельность группы наркоторговцев

Сотрудники управления противодействия наркопреступности и криминальной полиции департамента полиции Актюбинской области при поддержке отряда специального назначения "Беркут" успешно провели операцию по пресечению деятельности преступной группы, которая занималась перевозкой, хранением и сбытом наркотиков в особо крупном размере на территории Актюбинской и Жамбылской областей", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
По информации ведомства, в результате операции задержаны руководитель и три члена организованной преступной группы. Также в ходе оперативных мероприятий полиция обнаружила тайник для хранения наркотиков.
Установлено, что организатор преступной группы от полученного дохода приобрел земельный участок на территории Жамбылской области", - сообщили в полиции.
Участникам преступной группы предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Напомним, ранее группу наркосбытчиков обезвредили в Костанайской области. Трех жителей столицы задержали за рекламу интернет-сайтов, предлагающих синтетические наркотики.
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