Полиция пресекла в Актюбинской области деятельность группы наркоторговцев

"В социальной сети подозреваемая нашла человека, которому говорила, что может оказать содействие в получении образовательного гранта в короткие сроки, так как сама работает в Министерстве образования. Тот самый человек путем "сарафанного радио" среди знакомых распространил информацию о возможностях новой знакомой".