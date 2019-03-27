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Полиция раскрыла разбойное нападение на отделение "Казпочты" в Жаркенте (ВИДЕО)

26.03.2019, 14:40 5725
Полиция раскрыла разбойное нападение на отделение "Казпочты" в Жаркенте (ВИДЕО)
Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Полиция раскрыла разбойное нападение на отделение "Казпочты" в Жаркенте, передает Kazakhstan Today.
 
"Полицией раскрыто разбойное нападение на отделение АО "Казпочта" в городе Жаркенте Алматинской области, где 24 февраля было похищено около 300 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК. 
 
По данным МВД, в работе по установлению причастных к преступлению были задействованы все имеющиеся силы полиции. В результате установлены двое жителей Жаркента, подозреваемые в преступлении. 
 

Похищенные деньги обнаружены по месту жительства одного из них в специально оборудованных тайниках в доме и хозяйственных пристройках", - проинформировали в пресс-службе. Расследование по данному факту находится на контроле МВД. 




 

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