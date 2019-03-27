Полиция раскрыла разбойное нападение на отделение "Казпочты" в Жаркенте (ВИДЕО)

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Полиция раскрыла разбойное нападение на отделение "Казпочты" в Жаркенте, передает Kazakhstan Today.

"Полицией раскрыто разбойное нападение на отделение АО "Казпочта" в городе Жаркенте Алматинской области, где 24 февраля было похищено около 300 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

По данным МВД, в работе по установлению причастных к преступлению были задействованы все имеющиеся силы полиции. В результате установлены двое жителей Жаркента, подозреваемые в преступлении.

Похищенные деньги обнаружены по месту жительства одного из них в специально оборудованных тайниках в доме и хозяйственных пристройках", - проинформировали в пресс-службе. Расследование по данному факту находится на контроле МВД.













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