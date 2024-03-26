В Конаеве жестоко убили 18-летнюю девушку

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Бишкек. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека задержали гражданина Казахстана, ранее объявленного в розыск, - Оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека задержали гражданина Казахстана, ранее объявленного в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.





Оперуполномоченные службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Бишкека получили информацию, что иностранец М.М., 1993 года рождения, объявленный в международный государственный розыск в рамках возбужденного уголовного дело по статье 427 (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы) УК РК на территории своей страны, скрывается в Бишкеке.





При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин Казахстана М.А. Задержанный доставлен в следственную службу УВД Свердловского района Бишкека и на основании ранее заочно избранной меры пресечения в виде ареста водворен в ИВС ГУВД Бишкека.





В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана.