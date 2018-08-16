Полкило героина обнаружили в Караганде у жительницы Астаны

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Жительницы Астаны задержали в Караганде с крупной партией наркотиков, передает Kazakhstan Today.
"13 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны на территории Караганды была задержана ранее судимая жительница столицы, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято порядка полукилограмма героина", - сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.
По его словам, в настоящее время по данному факту проводится дальнейшее расследование.
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