Последователя деструктивного религиозного течения направили на исправительные работы в Восточном Казахстане

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Последователя деструктивного религиозного течения направили на исправительные работы в Восточном Казахстане17.01.2018
Криминал  12:27

Усть-Каменогорск. 17 января. Kazakhstan Today - В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области приверженца деструктивного религиозного течения привлекли к исправительным работам, передает Kazakhstan Today.

В декабре прошлого года сотрудники Аягозского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий за хранение наркотиков задержали 43-летнего местного жителя. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили и изъяли бумажный сверток. Проведенная экспертиза показала, что обнаруженное вещество - это высушенная марихуана весом более 13 граммов, пишет портал altaynews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

По словам задержанного, изъятое вещество он приготовил самостоятельно. Вырастив в своем огороде и высушив запрещенное растение, хранил и приготовил для личного употребления.

Постановлением Аягозского районного суда мужчина признан виновным в незаконном изготовлении, хранении наркотического средства без цели сбыта и привлечен к 100 часам исправительных работ.

По данным ведомства, в 2017 году в Восточно-Казахстанской области за совершение преступлений общеуголовного характера (хулиганство, грабеж, краж, мошенничество) привлечены к уголовной ответственности более 50 приверженцев деструктивных религиозных течений.

Кроме того, за нарушения в сфере религиозной деятельности к административной ответственности привлечено 138 лиц, являющихся сторонниками деструктивных религиозных течений.
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