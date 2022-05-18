Повара крупных ресторанов Алматы торговали наркотиками

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АЛМАТЫ. 17 МАЯ - В Алматы задержаны повара крупных ресторанов, подозреваемые в продаже наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Повар одного из элитных ресторанов, гражданин М., 1973 года рождения, был задержан на рабочем месте, после того как нами был произведен оперативный закуп наркотического средства гашиш. При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили наркотическое средство гашиш в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем", - рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Сагындык Аяганов.

В другом случае наркосбытом промышляла повар - женщина 1980 года рождения. У нее дома в Карасайском районе Алматинской области полицейские обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Состав установит судебно-химическая экспертиза.

По обоим фактам зарегистрированы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", добавили в пресс-службе ДП Алматы.