Лесные пожары в Костанайской области: экс-руководителю лесхоза ужесточили приговор
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Костанай. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о лесных пожарах в Костанайской области бывшему руководителю Басаманского лесного хозяйства ужесточили приговор, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
Судебная коллегия, не согласившись с приговором суда первой инстанции, вынесла новый обвинительный приговор, которым Ж. признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями), по которой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что при назначении вида и размера наказания судебная коллегия учла личность осужденного, тяжесть совершенного преступления, последствия в виде причинения не только материального вреда физическим и юридическим лицам и т.д.
Судом также установлено, что ответственность за действия лесозаготовителей должен нести руководитель лесничества, допустивший лесозаготовителей на участки без лесорубочных билетов.
Ж. знал о запрете работ в лесу в пожароопасный период и, игнорируя данное обстоятельство, разрешил незаконную порубку леса, что повлекло тяжкие последствия. Работа лесозаготовителей в пожароопасный период в лесу по незаконному разрешению Ж. повлекло за собой 2 сентября 2022 года масштабный пожар. Тем самым, разрешив лесозаготовителям производство работ в государственном лесном фонде в пожароопасный период Ж., достоверно зная о запрете таких работ, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для лесозаготовителей, то есть явно злоупотребил должностными полномочиями", - добавили в суде.
Ранее бывшей глава лесхоза был приговорен к 4 годам ограничения свободы.
Напомним, сентябре прошлого года на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области начались лесные пожары. Жителей близлежащих сел эвакуировали. Ликвидировать пожар удалось лишь спустя 8 дней, 10 сентября. За неделю от огня пострадали 43 тысячи гектаров территории. В двух населенных пунктах сгорело около 90 домов. Один человек погиб, 12 получили травмы, ожоги и отравления легкой и средней степени тяжести. Также известно о гибели 137 животных и 130 птиц. Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.