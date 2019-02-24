Пожилую семейную пару застрелили в Шымкенте

По факту убийства начато досудебное расследование. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции города. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает портал "Отырар".
По словам соседей погибших, супругов застрелили, однако никто не слышал звуков выстрелов. По неподтвержденным данным, в момент убийства в доме мог находиться их внук. Проводится судмедэкспертиза тел. Похороны состоятся завтра.
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