Пожилую семейную пару застрелили в Шымкенте

Шымкент. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте в ночь с 5 на 6 февраля в частном доме в элитном микрорайоне по улице Байтурсынова в Шымкенте застрелена супружеская пара, передает Kazakhstan Today.

По факту убийства начато досудебное расследование. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции города. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает портал " Отырар ".

По словам соседей погибших, супругов застрелили, однако никто не слышал звуков выстрелов. По неподтвержденным данным, в момент убийства в доме мог находиться их внук. Проводится судмедэкспертиза тел. Похороны состоятся завтра.

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