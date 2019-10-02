Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - Преступная группа избивала и грабила проституток в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции города, четверо подозреваемых молодых людей, в числе которых одна девушка, снимали квартиры на территории города, вызывали к себе людей, оказывающих интимные услуги, преимущественно мужского пола. Там работников и работниц "древнего ремесла" избивали и ограбили.

Эта преступная четверка действовала таким образом: они мониторили тематические сайты, обзванивали и вызывали работников секс-индустрии. Разумеется, оплату произвести договаривались уже на месте. В съемной квартире "клиенты" наносили приглашенному гостю или гостье телесные повреждения, отбирали у них ценные вещи: деньги, мобильные телефоны, украшения. Возможно, злоумышленники полагали, что их жертвы не будут обращаться в полицию", - сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района подполковник полиции Улан Абулхаир.

Он отметил, что в отношении подозреваемых уже доказано четыре аналогичных эпизода, совершенных на территории города.

Отмечается, что самая старшая в группе - девушка, ей 27 лет. Остальные участники 1998, 1999 и 2000 годов рождения. Все они прибыли из разных регионов страны и в городе нигде не работали. Двое из подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Объединившись по интересам, решили "заработать" криминальным промыслом. На данный момент все они пребывают в следственном изоляторе в ожидании суда в качестве обвиняемых по части 2 статьи 190 УК РК (Грабеж)", - сообщил Улан Абулхаир.

Граждан, пострадавших от преступных действий данных лиц, полиция просит позвонить по телефонам: 2564-48-70; 254-48-71 и 254-48-72.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства