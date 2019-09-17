Житель ВКО ограбил несколько ювелирных магазинов в Алматы, Нур-Султане и Усть-Каменогорске (ВИДЕО)

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудниками криминальной полиции Нур-Султана задержан мужчина, подозреваемый в ограблении пяти ювелирных магазинов, передает Kazakhstan Today.

4 сентября в дежурную часть департамента полиции обратился владелец ювелирного магазина. Он сообщил, что неизвестный парень в дневное время совершил хищение золотых изделий. При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции опознали подозреваемого", - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

Как выяснилось, молодой человек давно находился в поле зрения полиции. Оперативники установили его местонахождение и, выехав в служебную командировку в Алматы, задержали подозреваемого.

Задержанный, ранее судимый 26-летний житель Восточно-Казахстанской области, подозревается в совершении ряда грабежей с ювелирных магазинов в городах Нур-Султане, Алматы и Усть-Каменогорске. Задержанный дал признательные показания по пяти грабежам", - проинформировали в пресс-службе.





Установлено, что дерзкие ограбления парень совершал днем. Он заходил в ювелирные магазины, отвлекал продавца и, похитив золотые изделия с прилавка, убегал. Таким образом в столице ему удалось похитить украшения на сумму около 3 млн тенге.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Вещественные доказательства (золотые изделия) частично изъяты. Проводится досудебное расследование, проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просим обратиться в ДП Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 71-61-51; 71-63-16 или по номеру 102", - говорится в сообщении полиции.





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