Преступность в Алматы снизилась почти на 48%

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Преступность в Алматы с начала года снизилась на 47,8%. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает Kazakhstan Today.

В Алматы по поручению акима Бакытжана Сагинтаева установлен 41 стационарный модульный пост полиции, 4 из которых предназначены для туристской полиции и 37 (5 больших и 32 маленьких) - на наиболее криминогенных участках. Об этом сообщили в акимате города.

По информации Таймерденова, в местах, где установлены стационарные посты и усилено пешее патрулирование, наблюдается снижение правонарушений, и в полицию поступают многочисленные положительные отзывы местных жителей.

С момента ввода на стационарные посты обратилось более 7 тыс. граждан, по обращениям которых начато 43 досудебных расследования, возбуждено 2200 административных дел. По 816 обращениям приняты меры реагирования, 949 гражданам оказана юридическая помощь и консультация.

В целом по итогам 11 месяцев текущего года преступность в городе сократилась по всем направлениям на 47,8%. В то же время в тех местах, где установлены модульные посты, снижение преступности составило в среднем до 60%", - рассказал Канат Таймерденов.

В настоящее время рассматривается вопрос о выделении еще 7 модульных постов.

В среднем ежесуточно на охрану общественного порядка выставляется 1 тыс. 650 сотрудников полиции (пеших - 1110, автомобильных - 540), которые осуществляют патрулирование на 550 наиболее криминогенных маршрутах в трехсменном режиме.

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