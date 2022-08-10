Причины убийства в Узынагаше озвучили в полиции

Фото: Polisia.kz

КОНАЕВ. 10 АВГУСТА - Подозреваемых в причастности к убийству молодого человека в селе Узынагаш Алматинской области объявлены в розыск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Polisia.kz , в розыск объявлены:

– Козыбаева Гани Муратулы, 1991 года рождени, по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных пунктом 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство), пунктом 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия);

– Тыныштыкова Аскара Жаныбекулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений по части 3 статьи 24, пунктам 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство), по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия);

– Шокенова Серикбола Муратбековича, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия);

– Аукенова Нурсултана Бахтиярулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия).