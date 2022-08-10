Причины убийства в Узынагаше озвучили в полиции

КОНАЕВ. 9 АВГУСТА - В полиции озвучили причины убийства в селе Узынагаш Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По показаниям свидетелей конфликт начался задолго до самого убийства. Установлено, что участники конфликта враждовали еще со школьной скамьи и испытывали друг к другу неприязненные отношения. Во время последней ссоры подозреваемый использовал огнестрельное оружие. В итоге один скончался, двое других получили ранения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
МВД РК сообщает, что расследование убийства молодого мужчины в Узынагаше находится на особом контроле. Сейчас полицейские региона проводят специальные мероприятия по розыску подозреваемых.
Ранее сообщалось, что 4 августа в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.