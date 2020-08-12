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Приезжий игроман совершил разбойное нападение на комиссионный магазин в Нур-Султане

11.08.2020, 13:13 8506
Приезжий игроман совершил разбойное нападение на комиссионный магазин в Нур-Султане
Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские раскрыли разбойное нападение на продавца комиссионного магазина, передает Kazakhstan Today.
 
Нападение на магазин произошло около 11.00. По словам кассира, мужчина в маске ворвался в магазин и, угрожая ей ножом, забрал из кассы деньги в размере 108 тысяч тенге. По подозрению в совершении разбоя задержан 28-летний житель Карагандинской области. 
 

В столице мужчина нигде не работал, стабильного заработка не имел. Как выяснилось, он тщательно спланировал преступление и, чтобы не попасть в поле зрения видеокамер, неоднократно менял одежду, пытаясь скрыться от преследования. Однако, несмотря на все усилия, он был задержан полицейскими в течение 3 суток. С его слов, на разбой его толкнула страсть к азартным играм. Чтобы возместить семье проигранную сумму, игроман пошел на преступление", - рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана. 

 
Подозреваемый арестован, в отношении него ведется расследование по статье УК РК "Разбой". При личном досмотре изъят нож, которым злоумышленник угрожал продавцу. Также проводится проверка на его причастность к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории столицы. 

 

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