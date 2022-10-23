Промышлявшего в столичных мечетях вора задержали в Астане

Фото: Polisia.kz
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с помощью камер видеонаблюдения задержали серийного вора, орудовавшего в столичных мечетях.
С заявлением о краже в полицию обратился житель города, в мечети во время совершения молитвы у мужчины украли сотовый телефон. Смартфон мужчина поставил на зарядное устройство в дальней комнате", - сообщает Polisia.kz.
Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего жителя Костанайской области. Сотовый телефон стоимостью 150 тысяч тенге подозреваемый успел продать скупщику. Полицейские установили, что он причастен к совершению еще двух краж в мечети", - проинформировали в столичном ДП.
Мужчина дал признательные показания, по фактам кражи проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.