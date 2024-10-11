Предположительно директора инокомпании нашли мертвым
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС
Фото: polisia.kz
Конаев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пропавшего в городе Алматы 42-летнего мужчину, предположительно директора инокомпании, нашли мертвым на окраине поселка Отеген-батыра Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в Карагандинской области по горячим следам установлен, задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления.
Ранее волонтеры Lider.kz на своей странице в Сети опубликовали ориентировку о пропаже Ермека Жакипжанова. Позже на странице появилась информация, что он погиб. По данным СМИ, он являлся директором по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане компании Lenovo.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.