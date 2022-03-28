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Пропавшую без вести карагандинку нашли мёртвой

27.03.2022, 14:41 13721
КАРАГАНДА. 27 МАРТА – В лесопосадке в районе Казыбек би города Караганды с ножевыми ранениями обнаружено тело 27-летней девушки, которая ранее числилась без вести пропавшей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлена и задержана 26-летняя подозреваемая. Она дала признательные показания, что 5 марта находясь дома в ходе возникшей ссоры, ножом нанесла ранения и с целью сокрытия преступления закопала тело. Подозреваемая водворена в ИВС", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК (Убийство).


 

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У 62-летнего алматинца изъяли крупную партию гашиша

28.03.2022, 17:42 271
У 62-летнего алматинца изъяли крупную партию гашиша
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - О преступной деятельности жителя Наурызбайского района Алматы стало известно из оперативных источников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержан 62-летний гражданин А. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого изъяты несколько полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. Также в доме был обнаружен газовый пистолет, сообщает Polisia.kz.
 
Согласно экспертизе, вещество является наркотическим средством "гашиш". Фигурант признался в сбыте наркотиков. По его словам, один сверток с зельем на "его рынке" стоит три тысячи тенге. Кроме того, задержанный заверил, что эту партию наркотиков он приобрел у неизвестного человека за 330 тысяч тенге. 
 
По данному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Оперативникам предстоит выяснить и ликвидировать канал поставки наркотиков в мегаполис.
 
С января по март текущего года органами полиции из преступного оборота изъято 40 килограммов синтетических наркотиков. 
 
В Казахстане смягчат наказание за употребление наркотиков не по медицинским показаниям.
 

Житель Алматы ограбил 8-летнюю девочку

28.03.2022, 16:59 1116
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - В Алматы задержан подозреваемый в ограблении 8-летней девочки, сообщает Polisia.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным полиции, в одной из аптек города неизвестный снял сережки с ушей девочки. Мама ребенка обратилась в полицию.
 
Факт открытого хищения чужого имущества зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео видно, как злоумышленник снимает серьги с ребенка. 
 

В первую очередь, по приметам был составлен фоторобот подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками нашего подразделения в тот же день был задержан житель города, гражданин К., 1973 года рождения. Подозреваемый сознался в грабеже. В данный момент проверяется его личность на причастность к другим, ранее совершенным преступлениям. По данному факту расследуется уголовное дело по статье 191, часть 1, УК РК", - проинформировал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.

 

Изъято 1358 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий

28.03.2022, 16:18 1806
Изъято 1358 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Начальник следственного департамента МВД Республики Казахстан Санжар Адилов рассказал об изъятии похищенного оружия в ходе январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его информации, на сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1358 единиц и 22 479 боеприпасов, сообщает Polisia.kz
 
В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 120 единиц оружия (на условиях освобождения от уголовной ответственности). 

Адилов отметил, что сотрудниками полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию похищенного оружия.
 
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков было похищено более 3 тысяч единиц оружия.
 

В Павлодаре осудили угонявших иномарки членов ОПГ

28.03.2022, 14:02 2916
ПАВЛОДАР. 28 МАРТА - Четырех членов организованной преступной группировки, похищавших дорогие автомобили, осудили в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Преступники угоняли автомобили в двух регионах в течение пяти лет, сообщает Pavlodarnews.kz

В период с 2015 по 2019 год, будучи участниками организованной преступной группы, они совершили ряд хищений автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis на территории Карагандинской и Павлодарской областей. Затем подделывали идентификационные номера и сбывали транспортные средства с заведомо поддельными номерами", - сообщили в пресс-службе суда № 2 Павлодара.

 
Прокурор просил лишить их свободы на 3-9 лет, потерпевшие также настаивали на заключении, пишет сайт. 
 
По решению суда создателя преступной группы приговорили к 8 годам заключения. У второго обвиняемого был рецидив преступлений, поэтому его лишили свободы на 8 лет и 1 месяц. Третьему участнику ОПГ назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Еще одного подсудимого, который не признавал вину, но возместил ущерб по одному эпизоду, приговорили к 3 годам заключения.
 

Наказание за немедицинское употребление наркотиков планируют смягчить в Казахстане

28.03.2022, 13:31 3471
Наказание за немедицинское употребление наркотиков планируют смягчить в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Казахстане смягчат наказание за употребление наркотиков не по медицинским показаниям, сообщил на брифинге Министерства внутренних дел начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Бахытжан Амирханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разработаны два законопроекта, предусматривающие смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков, то есть лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах, будут привлекаться не к уголовной ответственности, а к административной", - заявил глава управления.

 
По словам Амирханова, законом снижены криминальные размеры наиболее опасных веществ: мефедрона, пировалерона, синтетических каннабиноидов с 50 граммов до 1 грамма. Усилена ответственность за их хранение без цели сбыта. Он также добавил, что будет усилена ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.
 
По его словам, только за текущий квартал 2022 года ограничен оборот 830 тонн прекурсоров, которые могли быть использованы в производстве наркотиков.
 

В соответствии с поручением правительства реализуется ряд антинаркотических мероприятий. Разработана дорожная карта на 2022-2023 годы, в которой предусмотрены мероприятия по пресечению поступления наркотиков иностранного производства, их распространение, производство внутри страны, лечение и реабилитация наркозависимых", - рассказал Амирханов.

 
Также в республике проводится работа по материально-техническому оснащению органов внутренних дел, органов здравоохранения, судебной экспертизы и пограничных пунктов пропуска.
 

С начала года полицейские изъяли из оборота 40 килограммов синтетических наркотиков

28.03.2022, 11:30 4741
С начала года полицейские изъяли из оборота 40 килограммов синтетических наркотиков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - С января по март текущего года органами полиции из преступного оборота изъято 40 килограммов синтетических наркотиков. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Бахытжан Амирханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы департамента по противодействию наркопреступности, за два месяца органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта, 85 хранения в особо крупном размере. 
 

Ликвидировано 7 нарколабораторий. За январь и февраль текущего года наркополицейскими изъято 422 килограмма наркотиков, в том числе 196 килограммов гашиша, 213 килограммов марихуаны и свыше 6 килограммов синтетики. А если взять по сегодняшний день, то почти 40 килограммов синтетики нами изъято", - проинформировал спикер.

 
Амирханов также отметил, что с начала текущего года выявлено и направлено для блокирования в МИОР 440 интернет-ресурсов, в том числе свыше 150 телеграмм-каналов, причастных к распространению наркотиков через интернет. 
 
В Нур-Султане задержаны девушки, наладившие производство и оптовый сбыт синтетических наркотиков.
 

Житель ВКО в состоянии алкогольного опьянения уронил шестимесячного сына

28.03.2022, 10:56 5666
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 МАРТА - Житель Восточно-Казахстанской области признан виновным в гибели своего 6-месячного сына, которого он выронил из рук в состоянии алкогольного опьянения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Polisia.kz, осужденный лишился сына, когда хотел поменять ему подгузник. В тот день он был выпившим и выронил ребенка из рук. Мальчик погиб.
 
Мать ребенка, по словам мужчины, в тот момент вышла. 
 

Ребенок был у меня в руках, затем я вытер его и, когда шел с кухни, в коридоре линолеум был разрезан, и я, кажется, зацепился и начал падать, ребенок вылетел с моих рук и упал в угол между шкафом и стеной... Я положил его на диван и снял с него майку, вдруг он начал хрипеть и становиться синим", - рассказал осужденный.

 
Осужденный отбывает наказание в колонии максимальной безопасности. Его приговорили за убийство шестимесячного сына к 10 годам лишения свободы.
 

В 2021 году возбуждено 100 уголовных дел о коррупции в сфере сельского хозяйства

25.03.2022, 21:47 28501
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Агентством по противодействию коррупции в 2021 году проведен комплексный анализ коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, по итогам которого возбуждено 100 уголовных дел, говорится в Национальном докладе о противодействии коррупции Антикоррупционной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что было выявлено множество коррупционных рисков в бизнес-процессах и нормативном регулировании системы субсидирования, связанных в том числе с широкими дискреционными полномочиями должностных лиц, дающими возможность принимать решения по своему усмотрению.
 

Информационные системы субсидирования несовершенны, не защищены от несанкционированного доступа, установлено множество недоработок в их функционале, что позволяет манипулировать данными. Ситуацию усугубляет отсутствие эффективной системы контроля, а также ответственности должностных лиц акиматов и профильного министерства за неэффективное и нецелевое использование субсидий", - отмечает Антикор.

 
В сфере животноводства установлены многочисленные факты манипулирования данными сельскохозяйственных животных в информационной системе "ИСЖ": произвольная корректировка возраста, пола животных, дублирование их идентификационных номеров.
 

Эти и другие манипуляции проводились для субсидирования несуществующего скота, сельскохозяйственных животных, не подпадающих под установленные критерии, двойного субсидирования одного и того же поголовья, необеспечения сохранности и нецелевого использования просубсидированного скота. К примеру, в Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено более 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на возраст телят для искусственного увеличения приплода и получения субсидий", - уточнили в Антикоррупционной службе.

 
Кроме того, в Жамбылской области к семи годам шести месяцам лишения свободы осуждена руководитель отдела животноводства, которая организовала для аффилированного крестьянского хозяйства получение 33-х млн тенге субсидий на скот, который фактически не приобретался.
 
В сфере инвестиционного субсидирования выявлено множество коррупционных рисков, связанных с противоречием и двусмысленностью норм, существенной разницей в стоимости идентичной сельскохозяйственной техники, приобретаемой по разным паспортам инвестиционного субсидирования. Все это дает возможность ответственному лицу акимата принимать решение по своему усмотрению.
 
Часть оборудования субсидируется без установления критериев соответствия и указания каких-либо параметров, что создает условия для злоупотреблений и хищений. 
 
Несовершенный механизм увеличения доли субсидирования за счет местного бюджета по отдельным паспортам проектов (от 35 до 50%) также позволяет должностным лицам действовать по своему усмотрению.
 
К примеру, по паспорту № 4 инвестиционного субсидирования (обводнение пастбищ) за 5 лет государством выделено более 80 млрд тенге, однако, этот вид государственной помощи стал способом криминального обогащения за счет высокой доли возмещения инвестиционных вложений (80%) и полного отсутствия контроля.
 
Схема хищения бюджетных средств заключалась в максимальном завышении стоимости оборудования и дальнейшей поставке дешевой техники низкого качества компаниями, аффилированными с работниками управлений сельского хозяйства.
 
В других случаях оборудование вообще не поставлялось и не устанавливалось, а деньги перечислялись по фиктивным актам. Аналогичная схема применялась по колодцам и скважинам.
 
При этом заявки на получение субсидий подавались путем обмана от имени фермеров с помощью их цифровых подписей.
 
Сообщается, что в Актюбинской области изобличена преступная группа из числа работников Национального аграрного научного центра (МСХ), которая на протяжении 3-х лет через аффилированные предприятия осуществила поставку солнечных панелей сотням крестьянских хозяйств (более 400) по завышенным ценам, подавая от их имени заявки и присваивая субсидии себе. 
 
В отношении работников научного центра также возбуждены уголовные дела департаментами по Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областям и центральным аппаратом агентства.
 
В Западно-Казахстанской области предан суду руководитель отдела управления сельского хозяйства областного акимата. Он в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал фиктивные документы и получал через их счета бюджетные средства, выделенные в виде субсидий. 
 
По данным агентства, в сфере субсидирования растениеводства основные риски связаны с возможностью заключения фиктивных сделок, отсутствием механизмов проверки достоверности документов, фактического приобретения субсидируемого товара (удобрений, пестицидов, семян и др.), а также его целевого использования (нет процедур мониторинга и администрирования).
 

По всем фактам, выявленным в ходе анализа, возбуждено 100 уголовных дел. По итогам анализа в Министерство сельского хозяйства внесено более 170 рекомендаций с конкретными мерами по комплексному устранению системных проблем. При МСХ создана рабочая группа по совершенствованию системы субсидирования, нормативно-правовой базы и информационных систем", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 

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