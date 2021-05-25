Пьяный водитель допустил лобовое столкновение в Алматинской области, погиб человек

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ТАЛДЫКОРГАН. 24 МАЯ - В Алматинской области в результате лобового столкновения погиб 27-летний пассажир легкового автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23 мая, около 00.10, 18-летний житель села Чапай Илийского района, управляя автомашиной "Тойота-Хайлюкс", следуя по автодороге Водник - Казцик - Комсомол, в 130 метрах от дома №113 в посёлке Казцик допустил выезд на встречную полосу, где его автомашина столкнулась с автомашиной под управлением 22-летнего жителя Алматы", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В результате аварии 27-летний житель села Туменбаева, являвшийся пассажиром "Дайво Нексия", от полученных травм скончался.

Установлено, что водитель автомашины "Тойота" управлял автомашиной в алкогольном опьянении", - отметили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК (Нарушение ПДД лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Проводится досудебное расследование. Водитель водворен в ИВС, добавили в полиции.

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