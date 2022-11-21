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Пьяный житель Конаева насмерть забил кошку

20.11.2022, 17:10 5996
Пьяный житель Конаева насмерть забил кошку
Фото: instagram / konaev.police
Конаев. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Конаева в состоянии алкогольного опьянения насмерть забил бездомную кошку, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
 

Сейчас задержанный находится в управлении полиции, им оказался 38-летний местный житель. Сам мужчина объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", - проинформировали в департаменте.

 
В отношении указанного лица начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).
 
Накануне в социальных сетях появились фото и видео, на кадрах которого видно, что неизвестные подвергли избиению бездомную кошку, вследствие чего последняя погибла.

 

Это сделал человек. Видео нашли! А зачинщиком был ребенок, а уж дальше папа "подсобил"! Не машина это! Это человек! Писать много смысла нет. И слов нет. Шок от увиденного", - пишет автор поста.


Ранее казахстанцев шокировало видео, на котором 35-летний житель Актау в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову котенку.

Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.

В августе сообщалось, что в Талдыкоргане живодеры отрезали котенку уши.    

В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.

Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
 

новости по теме

В Мангистауской области на берегу Каспия задержали браконьеров с 14 кг осетрины

19.11.2022, 19:27 20056
В Мангистауской области на берегу Каспия задержали браконьеров с 14 кг осетрины
Фото: ДП Мангистауской области
Актау. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 ноября сотрудники природоохранной полиции совместно с военнослужащими Пограничной службы в Тупкараганском районе на берегу Каспийского моря задержали двух граждан Казахстана.
 
У мужчин обнаружена рыба осетровой породы в количестве семи штук, общим весом более 14 кг, сообщает "Лада".
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
 
За это предусмотрен штраф в размере до 3000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
 
Ранее в ходе оперативно-розыскного мероприятия "Браконьер" на одном из рынков Актау была изъята рыба осетровых пород. Всего изъято девять штук. Их общий вес составил 13 кг 850 г.
 

В Туркестанской области полицейские задержали иностранца, находившегося 20 лет розыске

19.11.2022, 17:02 21911
В Туркестанской области полицейские задержали иностранца, находившегося 20 лет розыске
Фото: МВД РК
Туркестан. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области на территории Жетысайского района задержали гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Выяснилось, что он был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства.
 
Полицейские ДП Туркестанской области доставили задержанного иностранца в районный отдел для установления личности и сбора необходимых документов. Мужчина арестован. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства.
 

В Актау полицейские изъяли на городском рынке рыбу осетровых пород

19.11.2022, 13:22 24426
Актау. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскного мероприятия "Браконьер" на одном из городских рынков была изъята рыба осетровых пород. Всего изъято девять штук. Их общий вес составил 13 кг 850 г.
 
К уголовной ответственности будут привлечены 52-летняя женщина и 40-летний мужчина, сообщает "Лада".
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
 
Подозреваемым может грозить штраф в размере до 3000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
 

Родственник Сатыбалды Байсеитов объявлен в розыск

19.11.2022, 09:40 27081
Родственник Сатыбалды Байсеитов объявлен в розыск
Фото: Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром") и ТОО "Iri building" по факту хищения денежных средств в период с 2019 по 2021 годы при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области), сообщает Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.
 
Следствием установлено, что Бахтияр Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Кайратом Сатыбалды, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building". Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику Каратау на сумму 6,2 млрд тенге.
 
Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО "Iri building" и распределял поступающие на строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более 320 млн тенге.
 
В настоящее время Бахтияр Байсеитов находится за пределами Казахстана. Его противоправные деяния квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК, и он объявлен в розыск.
 
Проверяется его причастность к совершению иных преступлений.
 

Лиц, располагающих информацией о его возможном местонахождении, Антикор просит позвонить по указанным телефонам: саll-центр 1424, +7 (7172) 909 260. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется!" - сообщили в ведомстве.

 

В Астане начался суд в отношении Карима Масимова

18.11.2022, 19:50 36126
В Астане начался суд в отношении Карима Масимова
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане начался суд в отношении экс-председателя КНБ Карима Масимова, сообщает пресс-служба столичного суда.
 
Дело рассматривается под грифом "совершенно секретно".
 
Напомним, 8 января 2022 года стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК.
 
Генеральной прокуратурой РК по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности утвержден обвинительный акт органа расследования. Уголовное дело для рассмотрения 7 ноября было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
 

В Шымкенте полицейские расследуют факт жестокого обращения матери с ребенком

18.11.2022, 18:06 37386
Шымкент. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Шымкента расследуют факт жестокого обращения матери с сыном, сообщает Polisia.kz.
 

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой мать жестоко обращается со своим малолетним ребенком. По данному факту сотрудниками управления полиции Каратауского района проведена проверка. Указанная на видеозаписи гражданка установлена и у нее взята объяснительная", - проинформировали в полиции.

 
Отмечается, что сотрудниками полиции и специалистами отдела опеки и попечительства управления образования с гражданкой проводится разъяснительная работа. В настоящее время по произошедшему факту проводится расследование.
 
Ранее сообщалось, что пятилетнего мальчика истязали в Акмолинской области.
 

Пристававшего к школьнице талдыкорганца задержала полиция

18.11.2022, 17:03 38656
Пристававшего к школьнице талдыкорганца задержала полиция
Фото: Polisia.kz.
Талдыкорган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане задержали 38-летнего местного жителя, пристававшего к 12-летней школьнице, сообщает Polisia.kz.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашим сотрудникам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина доставлен в полицию Талдыкоргана", - сообщил заместитель начальника департамента полиции области Жетiсу Ельдар Абдикенов.

 
Расследование по факту проводится согласно статье 124 УК РК (Развращение малолетних). Задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям.
 
Напомним, 16 ноября к полицейским Талдыкоргана поступило сообщение о том, что неизвестный на одной из улиц преследовал и приставал к 12-летней школьнице. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Одной из ярких примет подозреваемого оказалась его красная куртка.
 

Полиция разыскивает извращенца, пристававшего к школьнице в Талдыкоргане

18.11.2022, 12:43 39816
Полиция разыскивает извращенца, пристававшего к школьнице в Талдыкоргане
Фото: Рolisia.kz
Талдыкорган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в приставании к 12-летней девочке.
 

Вечером 16 ноября в Талдыкоргане неизвестный мужчина преследовал и приставал к 12-летней девочке. Ребенок не пострадал", - информирует ДП Жетысуской области.

 
Розыск подозреваемого осуществляется силами талдыкорганской городской полиции, к которым также подключены оперативники управления криминальной полиции областного департамента.
 
По факту начато и проводится расследование, взятое на особый контроль ДП.
 
 

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