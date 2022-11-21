Пьяный житель Конаева насмерть забил кошку

Фото: instagram / konaev.police
Конаев. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Конаева в состоянии алкогольного опьянения насмерть забил бездомную кошку, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
Сейчас задержанный находится в управлении полиции, им оказался 38-летний местный житель. Сам мужчина объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", - проинформировали в департаменте.
В отношении указанного лица начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).
Накануне в социальных сетях появились фото и видео, на кадрах которого видно, что неизвестные подвергли избиению бездомную кошку, вследствие чего последняя погибла.
Это сделал человек. Видео нашли! А зачинщиком был ребенок, а уж дальше папа "подсобил"! Не машина это! Это человек! Писать много смысла нет. И слов нет. Шок от увиденного", - пишет автор поста.
Ранее казахстанцев шокировало видео, на котором 35-летний житель Актау в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову котенку.
Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.
В августе сообщалось, что в Талдыкоргане живодеры отрезали котенку уши.
В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.