В Талдыкоргане живодеры отрезали котенку уши

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - На фоне роста турпотока в Казахстан мошенники активно подделывают сервисы бронирования жилья и продажи авиабилетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В 2022 году туристический поток в Казахстан начал восстанавливаться после спада из-за пандемии коронавируса. Согласно данным информационной системы eQonaq, с начала года на территории Казахстана побывали 195 тысяч иностранных туристов. Из них 67% - туристы из России, 16% - из Узбекистана, 6% - из Турции, 4% - из КНР и 7% - из других государств", - информирует пресс-служба "Лаборатории Касперского" в Казахстане.





Подчеркивается, что туристический поток с начала 2022 года растет каждый месяц. В январе в страну въехало около 6 тысяч туристов, а уже в июле этот показатель достиг почти 50 тысяч человек.





Однако вместе с развитием туризма повышается и активность интернет-мошенников. По данным экспертов "Лаборатории Касперского", злоумышленники под видом сервисов бронирования отелей и продажи авиабилетов создают и распространяют многочисленные фишинговые страницы.





Отмечается, что поддельные сервисы бронирования могут содержать восторженные описания и рассказы о гостеприимных хозяевах, подталкивая людей забронировать привлекательное жилье, но деньги в реальности получают мошенники.





Еще одна популярная тактика для обмана путешественников - создание поддельных страниц с лотереями и подарочными картами. На них предлагается пройти небольшой опрос и ввести личные данные в обмен на щедрую скидку на покупку билета. Обычно такие страницы создаются с целью сбора личных данных и информации с банковских карт. В конце опроса часто появляется просьба отправить ссылку на сайт друзьям, якобы чтобы получить приз. В таких случаях злоумышленники используют жертву для дальнейшего распространения скама - вероятность, что человек откроет ссылку, выше, если ее прислал кто-то знакомый. Если же пройти по ссылке, то появляется уведомление, что для получения приза нужно оплатить некую комиссию. Такая комиссия и есть заработок злоумышленников", - сообщили в "Лаборатории Касперского".





Также мошеннические схемы не обходятся без предложений купить билеты со скидкой на поддельных сайтах, ведь не всегда туристы приезжают с купленным билетом в обе стороны.





Отмечается, что такие ресурсы обычно трудно отличить от настоящих: на них есть подробности о реальных перелетах, поскольку опытные фишеры используют информацию, полученную через официальные агрегаторы. В случае если пользователи оформляют покупку на такой странице, обещанных билетов они не получают. При этом злоумышленники остаются в двойном выигрыше - в их руках оказываются и деньги, и личная информация, которая впоследствии может быть, например, выставлена на продажу в дарквебе.





Планирование и организация деталей путешествия требуют повышенного внимания. Люди могут неделями и месяцами искать наилучшее место, а в итоге попасть в ловушку мошенников. Мы напоминаем о необходимости оставаться скептичными к чересчур щедрым предложениям. Как правило, это уловки злоумышленников", - добавил коммерческий директор "Лаборатории Касперского" в Центральной Азии Валерий Зубанов.