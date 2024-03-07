06.03.2024, 09:40 26216

Пытались сбыть свыше $84 тысяч: в Шымкенте задержана группа фальшивомонетчиков   

К подозреваемым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей
Пытались сбыть свыше $84 тысяч: в Шымкенте задержана группа фальшивомонетчиков
Фото: pexels.com
Шымкент. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте задержана группа фальшивомонетчиков, которая пыталась сбыть свыше $84 тысяч, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере $84 200", - проинформировали в пресс-службе.



Отмечается, что подозреваемые задержаны, с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее фальшивомонетчика задержали в Мангистауской области.
 

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06.03.2024, 18:29 12666

Тело полицейского нашли на автомойке в Акмолинской области

Он работал в изоляторе временного содержания
Кокшетау. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 5 марта в Есиле в отделение полиции Есильского района поступил сигнал об обнаружении в машине на автомойке тел двух мужчин, сообщает sinegor.kz.

В Audi A6 находились двое мужчин 28 и 29 лет. Личности обоих установлены. Один из умерших - сержант полиции, работавший в изоляторе временного содержания отделения полиции Есильского района. Второй - местный житель.

Признаков насильственной смерти, по предварительной информации, не обнаружено.

Согласно имеющимся сведениям оба мужчины были трезвы. Обстоятельства выясняются.
 
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Теги:ТелоПолицейскийОбнаружение
06.03.2024, 15:32 17856

Дело Сатыбалды: возвращено более 730 млрд тенге активов

В целом с 2022 года государству возвращено более 1 трлн тенге
Дело Сатыбалды: возвращено более 730 млрд тенге активов
Фото: azattyq-ruhy.kz
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования дела Кайрата Сатыбалды государству возвращено 732,8 млрд тенге активов, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

В целом, по его словам, с 2022 года государству возвращено более 1 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Тлеукенов также пообещал журналистам позже ответить на вопрос относительно приобретения гостиницы Кайратом Сатыбалды во время нахождения за решеткой.

Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов. В частности, в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.

В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалдыулы в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время еще одно дело в отношении Сатыбалдыулы по отмыванию доходов находится в суде.

В декабре прошлого года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении, а в январе Антикор сообщил, что государству возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды.
 
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Теги:АктивыВозвратСатыбалдыАнтикор
06.03.2024, 14:50 19246

В СКО депутат подозревается в хищении более 250 млн тенге

Средства были выделены на ремонт ливневых сетей
Петропавловск. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении депутата, который также является руководителем ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата г. Петропавловска", и его заместителя, сообщил на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

Как уточнил представитель Антикора, должностные лица подозреваются в хищении бюджетных средств на общую сумму 258 млн тенге путем заключения в период 2020-2022 годов фиктивных договоров с аффилированными предприятиями на выполнение работ по реконструкции ливневых сетей, ремонту насосных станций и оказанию услуг по аренде спецтехники.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Тлеукенов также рассказал, что в Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя регионального управления физической культуры и спорта.

Он подозревается в получении взятки в сумме 1,2 млн тенге от подведомственной организации со средств, выделенных для спортсменов на прохождение учебно-тренировочных сборов. Досудебное расследование продолжается", - сказал представитель Антикора.

 
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Теги:Ремонтдепутатхищение
06.03.2024, 12:43 22271

За что задержан экс-вице-министр культуры и спорта, рассказали в Антикоре

Действуя в интересах коммерческой организации, Кожагапанов пролоббировал заключение c ней договора по организации в 2018 году выставки, завысив смету форума в два раза
За что задержан экс-вице-министр культуры и спорта, рассказали в Антикоре
Фото: Depositphotos
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Антикоррупционной службе подтвердили, что 1 марта по результатам негласных мероприятий задержан экс-вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления, передает корреспондент агентства.

Действуя в интересах коммерческой организации, он пролоббировал заключение c ней договора по организации в 2018 году выставки XV Межрегионального форума сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации в Петропавловске. При этом смета для проведения форума была завышена в 2 раза, что привело к необоснованному расходу бюджетных средств", - рассказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге.


Он также отметил, что у задержанного арестовано имущество, приобретенное на добытые преступным путем деньги.

В отношении задержанного с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Напомним, Кожагапанов занимал пост вице-министра культуры и спорта с апреля по сентябрь 2021 года. Затем был назначен на должность советника премьер-министра.
 
06.03.2024, 12:20 23026

Двух жителей Шымкента задержали по подозрению в пропаганде терроризма  

Один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию
Двух жителей Шымкента задержали по подозрению в пропаганде терроризма
Фото: КНБ
Шымкент. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 6 марта по подозрению в пропаганде терроризма задержаны два жителя Шымкента, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана.

В ведомстве уточнили, что задержанные вели пропаганду в соцсетях.

Ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию", - рассказали в КНБ.



Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).

Ранее еще один житель Шымкента был задержан по подозрению в пропаганде терроризма.
 
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Теги:Терроризмпропаганда
05.03.2024, 19:33 39131

В Атырау неизвестный напал на водителя автобуса   

Полиция уже задержала хулигана
В Атырау неизвестный напал на водителя автобуса
Фото: Polisia.kz
Атырау. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел во вторник, 5 марта, в автобусе маршрута № 22. Неизвестный мужчина напал на водителя с кулаками в ответ на требование оплатить проезд. Транспорт не находился в движении, и трагедии удалось избежать, сообщает AtyrauPress.

По словам директора КГУ "СмартАтырау" Арслана Аронова, в результате потасовки мужчина получил травму лица.

У водителя опухло лицо, челюсть, один глаз. Хулиган убежал, но полиция его задержала. Причина нападения банальная, водитель потребовал оплатить проезд, и тот, видите ли, обиделся. К сожалению, у нас половина населения не платит за проезд. К тому же он сломал валидатор. Теперь должен восстановить", - сообщил Арслан Аронов.



Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован. Заведено уголовное дело.

В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.

Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".

Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
 
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Теги:АвтобусНападениеводитель
05.03.2024, 10:25 49811

Очередных наркокурьеров-"глотателей" задержали в аэропорту Актау   

Общий вес изъятых веществ - около одного килограмма
Очередных наркокурьеров-"глотателей" задержали в аэропорту Актау
Фото: КНБ РК
Актау. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Комитета национальной безопасности Республики Казахстан задержали наркокурьеров-"глотателей" в Международном аэропорту города Актау, сообщает пресс-служба КНБ.

По подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина. Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики", - проинформировали в комитете.


Фото: КНБ РК

Отмечается, что общий вес изъятых веществ составил около одного килограмма.

Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено)", - добавили в пресс-службе.


Ранее в аэропорту Актау КНБ также задержал наркокурьеров-"глотателей".
 
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Теги:ЗадержаниеАктаунаркокурьер
05.03.2024, 09:46 43466

В Караганде подозреваемому в избиении водителя скорой помощи смягчили статью

Установлено, что телесные повреждения потерпевшего относятся к категории легкой степени тяжести
В Караганде подозреваемому в избиении водителя скорой помощи смягчили статью
Фото: polisia.kz
Караганда. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Караганде подозреваемому в избиении водителя скорой помощи смягчили статью, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что телесные повреждения потерпевшего относятся к категории легкой степени тяжести. В связи с чем деяния подозреваемого квалифицированы как хулиганство", - проинформировали в ведомстве.


Сообщается, что уголовное дело с обвинительным актом направлено прокурору, который, проверив законность принятого решения, предал подозреваемого суду.

Органами внутренних дел уголовное дело в отношении подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде изначально было возбуждено как причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений", - добавили в полиции.


Напомним, в январе стало известно, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Подозреваемого задержали. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Позже в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
 
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Теги:Скорая помощьИзбиениеСотрудник

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