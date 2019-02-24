Районный аким в ВКО задержан по подозрению в получении взятки

Сыдыков был задержан сегодня сотрудниками департамента КНБ по Восточно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.
По данным ведомства, он подозревается "в получении взятки в размере 800 тыс. тенге от предпринимателя Л. за положительное решение вопроса о переоформлении права долгосрочной аренды земельного участка".
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Садыков водворен в изолятор временного содержания, заключили в пресс-службе.
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