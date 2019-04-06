Ранее оправданного юношу осудили за убийство и изнасилование несовершеннолетней в Уральске

Уральск. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Уральске юношу сначала оправдали, а затем осудили за убийство и изнасилование несовершеннолетней, передает Kazakhstan Today.

Выпускница школы 17-летняя Дана Утегалиева была убита 28 июля 2018 года в поселке Дарьинск Зеленовского района. Ее тело было обнаружено в зарослях бурьяна со следами насильственной смерти. Последующая экспертиза показала, что девушка перед смертью была изнасилована, пишет " Уральская неделя ".

Два месяца назад присяжные оправдали подсудимого - 19-летнего Асхата Темирбаева, сочтя недоказанной его вину в убийстве девушки. Родные жертвы преступления обжаловали это решение суда. 20 февраля уголовная коллегия областного суда отменила оправдательный приговор. Обвинение было направлено на новое рассмотрение с новым составом присяжных.

Кроме этого, прокуратура Западно-Казахстанской области внесла протест на оправдательный приговор, так как, по мнению ведомства, вина подозреваемого была доказана в ходе следствия.

4 апреля был оглашен приговор Межрайонного специализированного суда по особо тяжким уголовным делам Уральска. Судья Райбек Хаирбеков сообщил о решении присяжных признать подсудимого виновным по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе в убийстве, изнасиловании, краже. Темирбаев приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Отец убитой девушки высказал удовлетворенность вердиктом присяжных и приговором суда. Он поблагодарил присяжных.

Вместе с тем адвокат подсудимого Гульжиян Атаниязова сообщила, что считает вердикт присяжных несправедливым. По ее словам, доказательства вины ее подзащитного были недостаточно доказательными и она будет обжаловать приговор суда.

Первый состав присяжных был качественным, больше людей в возрасте, с жизненным опытом, они рассуждали. А во втором суде было больше молодых людей, они не вели записей на процессе в течение этих двух недель. Все показания, данные экспертиз - это большой объем информации, который трудно запоминать", - сказала Атаниязова.

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