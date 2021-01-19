Ранее судимая уроженка Китая "лечила" алматинцев от бесплодия

Polisia.kz

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Ранее судимая уроженка Китая, представляясь работником медучереждения, обещала гражданам лечение от бесплодия, за что заранее требовала деньги, передает Kazakhstan Today.

По информации полицейских, 35-летняя уроженка КНР была ранее судима и находилась в уголовном розыске.

Представляясь работником одного из медучреждений, она обещала гражданам лечение бесплодия и другие серьезные медицинские манипуляции по линии гинекологии, за что, соответственно, заблаговременно требовала щедрое вознаграждение. При знакомстве с потерпевшими женщина представлялась именем Алтынай. Она умела убеждать, поэтому потенциальные пациенты не почувствовали подвоха и соглашались на ее условия", - рассказал начальник отдела полиции управления полиции Турксибского района Ерлан Аянбаев.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество), сообщает Polisia.kz

Мы подозреваем ее в совершении ряда других мошеннических действий, поэтому обнародуем ее лицо. Граждан, пострадавших от деяний указанной женщины, призываем связаться с нами по следующим телефонам: 295-54-61, 8-775-718-35-05 и 8-701-758-67-60", - добавили в полиции.

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