Ранее судимого серийного автовора задержали в столице

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - В столице по горячим следам задержали подозреваемого в совершении серии автокраж, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении ряда краж задержан 32-летний житель города. Он водворен в изолятор временного содержания столичного департамента полиции. Проводится досудебное расследование, сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, мужчина в дневное время во дворах жилых домов высматривал автомашины, в которых были оставлены сумки и личные вещи и, разбивая стекла автомашин, совершал кражи. Злоумышленник воровал сотовые телефоны, портмоне, зарядные устройства, чехлы от телефонов, наушники, косметички, кредитные карточки и многое другое.

Задержанный, который был ранее судим за аналогичные преступления, дал признательные показания в совершении более 10 краж из салонов автомашин, вещественные доказательства изъяты. Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы", - отметили в ДП.

Всех пострадавших от противоправных действий данного лица просят обратиться в департамент полиции по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам 8 (7172) 71-61-07 либо 102.

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