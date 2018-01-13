Костанай. 12 января. Kazakhstan Today - Ранившая 13-летнюю дочь ножом жительница Костаная арестована, передает Kazakhstan Today.

Суд санкционировал арест 32-летней жительницы Костаная, которая ранила ножом 13-летнюю дочь, пишет alau.kz

"Женщина арестована. По делу вновь переквалифицировали статью. Досудебное расследование проводится по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Напомним, в Костанае, по данным полиции, 7 января во время ссоры находящаяся в состоянии алкогольного опьянения мать ударила ножом 13-летнюю дочь. Девочка при поступлении в больницу находилась в тяжелом состоянии. У нее был шок и кровопотеря. Ребенка экстренно прооперировали.

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