Костанай. 12 января. Kazakhstan Today - Ранившая 13-летнюю дочь ножом жительница Костаная арестована, передает Kazakhstan Today.
Суд санкционировал арест 32-летней жительницы Костаная, которая ранила ножом 13-летнюю дочь, пишет alau.kz
.
"Женщина арестована. По делу вновь переквалифицировали статью. Досудебное расследование проводится по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Напомним, в Костанае, по данным полиции, 7 января во время ссоры находящаяся в состоянии алкогольного опьянения мать ударила ножом 13-летнюю дочь. Девочка при поступлении в больницу находилась в тяжелом состоянии. У нее был шок и кровопотеря. Ребенка экстренно прооперировали.
Просмотров: 5252
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter