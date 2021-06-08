В Акмолинской области распитие алкоголя закончилось убийством

КОКШЕТАУ. 7 ИЮНЯ - 33-летний житель Акмолинской области нанес смертельное ножевое ранение своему родственнику во время распития алкогольных напитков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

5 июня участковый инспектор одного из сел Зерендинского района Акмолинской области обнаружил тело убитого мужчины.

По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что убийству предшествовало пьяное застолье. По показаниям свидетелей, во время конфликта стороны вспомнили старые обиды, в результате чего злоумышленник нанес ножевое ранение погибшему в область левой груди", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Подозреваемым оказался 33-летний родственник потерпевшего, житель данного села, который в результате предъявленных доказательств признался в совершении этого преступления.

По данному факту было возбуждено производство по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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