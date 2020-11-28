Расследование гибели воспитанников специнтерната в Аягозе подтвердило наличие у погибших прижизненных травм

Усть-Каменогорск. 26 ноября. Kazakhstan Today - Досудебное расследование по факту смерти воспитанников Аягозского центра оказания специальных социальных услуг выявило, что прижизненные травмы у детей имеют место, но причиной смертей стали не они, передает Kazakhstan Today.

24 ноября уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин сообщила, что в ходе расследования смертей нескольких ребят в специнтернате Аягоза в апреле текущего года эксперты выявили у них черепно-мозговые травмы и другие повреждения разной степени тяжести, сообщает YK-News.kz.

По информации информагентства, в ходе следствия была проведена эксгумация и две комиссионные судебно-медицинские экспертизы. В состав комиссии были привлечены детский инфекционист, кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург, педиатр, эксперты-гистологи из Нур-Султана и специалисты Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг.

Согласно выводам экспертиз, смерть детей наступила в результате врожденных и сопутствующих заболеваний, таких как фиброз легких, двусторонняя гнойная бронхопневмония. Действительно, в результате вскрытий у троих детей были обнаружены телесные повреждения, ранее озвученные в средствах массовой информации, но они в причинно-следственной связи с их смертью не состоят", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

По данным пресс-службы, в настоящее время следствием принимаются дополнительные меры по установлению обстоятельств получения этих телесных повреждений.

В этой связи уголовные дела по фактам получения тяжких телесных повреждений выделены в отдельное производство и переданы в департамент полиции для дальнейшего расследования. Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи воспитанникам центра спецпрокурорами направлено в суд", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции ВКО Елдос Закимов.





Напомним, в мае текущего года более десяти детей из этого центра попали в инфекционную больницу с диагнозом "корь". У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались . Дело о гибели было взято на контроль МВД.





В августе были озвучены результаты проверки специнтерната, где погибли дети.

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