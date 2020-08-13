Озвучены результаты проверок специнтерната в Аягозе, где скончались четверо детей

В учреждении произошли кадровые перестановки. Были уволены директор и заведующая медицинским отделением центра. На должность директора назначена врач-педиатр с 20-летним стажем работы, ранее занимавшая должность главного педиатра области. К дисциплинарной ответственности привлечен руководитель отдела по работе с Центром управления координации занятости и социальных программ акимата ВКО и объявлен строгий выговор главному педиатру Аягозской больницы. В штате центра ввели ставку госпитального эпидемиолога", - сообщили в МТСЗН.

В министерстве состоялось специальное заседание, на котором обсудили механизмы совершенствования работы медико-социальных учреждений (МСУ). На заседании и были озвучены результаты проверок Аягозского центра, проведенных комиссиями администрации президента и правительства.

Результаты проверок показали, что в центре были допущены нарушения в части неполного соблюдения стандартов оказания специальных социальных услуг, а также отсутствовал должный контроль со стороны руководства учреждения. Медэкспертиза пришла к выводу, что дети скончались в больнице вследствие основных и сопутствующих заболеваний , в том числе тяжелых врождённых патологий", - сообщает пресс-служба МТСЗН.

По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулана Сарсебаева, акиматом в экстренном порядке были приняты действенные меры по устранению нарушений. Выделено 139,5 млн тенге на ремонт двух корпусов, благоустройство детских площадок. Дополнительно предусмотрено 46,9 млн тенге на закуп тренажеров для ЛФК, мониторов, многофункциональных кроватей, установку дополнительных видеокамер с "облачным" хранением. На повышение квалификации сотрудников центра выделено 3,5 млн тенге.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство еще одного жилого корпуса в центре. Новый корпус будет оснащен лифтом, а также предусматривает спальные комнаты для паллиативной группы, медицинские посты, игровой зал и столовую. В старом корпусе на высвобожденных площадях будут размещены дополнительные кабинеты и залы (ЛФК, спортзал и другие).

Со стороны МТСЗН было отмечено качественное реагирование акимата ВКО на решение проблемных вопросов. Вместе с тем ведомство инициировало комплексную проверку всех 136 государственных МСУ страны стационарного типа на предмет соблюдения прав и интересов услугополучателей, которая начнется после снятия карантинных ограничительных мер.

Также МТСЗН разработало и направило в акиматы 22 рекомендации по улучшению качества оказываемых услуг в МСУ, обеспечению транспарентности и отчетности их деятельности. На сегодняшний день часть рекомендаций уже выполнена.

Среди них: создание общественных советов при МСУ, публикация бюджетов МСУ в открытом доступе, создание страниц в социальных сетях, обеспечение доступа подопечных к Интернету и другие. В состав общественных советов вошли родные и близкие опекаемых, отраслевые эксперты, члены общественных советов при акиматах и представители НПО, которые будут контролировать соблюдение прав услугополучателей и расходование средств", - отметили в пресс-службе.

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