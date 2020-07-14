Воспитанники Аягозского детского спеццентра массово заразились COVID-19

Усть-Каменогорск. 13 июля. Kazakhstan Today - В Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг заразились коронавирусом 35 детей и 22 сотрудника, передает Kazakhstan Today.

Информацию об этом в соцсетях разместила директор центра Шолпан Мукашева. Она приступила к своим обязанностям 2 июля 2020 года.

Шолпан Мукашева сообщила, что 28 июня было выявлено два первых факта заболевания коронавирусной инфекцией у воспитанников учреждения, которые находились на карантине после поездок за пределы учреждения. Один побывал на каникулах у родителей, другой прибыл из центра психического здоровья Усть-Каменогорска. После получения положительных результатов детей отправили в районную больницу и пролечили. Сейчас они находятся в отдельном изолированном помещении спеццентра.

Сразу после получения положительных COVID-тестов соответствующим приказом руководителя центра со 2 июля усилили карантин. Управление координации занятости и соцпрограмм организовало обследование ПЦР для всех воспитанников и сотрудников учреждения.

По итогам обследования на сегодняшний день у 35 воспитанников и 22 сотрудников выявлена положительная реакция.

Совместно с сотрудниками комитета контроля качества в сфере товаров и услуг проводится эпидемиологическое расследование", - сообщила Шолпан Мукашева.

По ее словам, предположительно, инфекция была занесена в период до карантина.

Все воспитанники и сотрудники прошли осмотр у специалистов межведомственных организаций, симптомов заболевания COVID-19 ни у кого не было выявлено.

Все дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала. Их состояние удовлетворительное, симптомов нет. Специалисты проводят занятия в обычном режиме в разделенных группах.

Я сама педиатр, несколько раз в сутки провожу обход, слежу за условиями их пребывания и качеством питания с соблюдением инфекционного контроля", - отметила директор центра.

По ее словам, воспитанники чувствуют себя хорошо, состоянию детей ничего не угрожает, у всех идет бессимптомное течение заболевания. Проведено зонирование, составлен график прогулок, прием пищи в изоляционном помещении, дезинфицирующих средств достаточно.

Межведомственные организации оказывают содействие.

Ранее сообщалось, что в апреле умерли четверо малолетних воспитанников этого же центра. Позже стало известно, что в инфекционное отделение Аягозской центральной районной больницы попали еще 16 воспитанников и двое сотрудников центра с диагнозами корь и кишечная инфекция.

Туда выезжала специальная комиссия для расследования. В начале июля сменился директор центра.

По предварительным результатам, дети поступили в Центральную районную больницу Аягоза в крайне тяжелом состоянии из-за поздней госпитализации: медики недооценили тяжесть их состояния. Проверка обнажила и другие проблемы в центре.

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