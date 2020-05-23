Озвучены итоги проверки гибели четырех детей в Аягозе

Усть-Каменогорск. 22 мая. Kazakhstan Today - На внеочередном заседании межведомственной комиссии участники Национального превентивного механизма озвучили итоги проведения проверки по случаю гибели четырех воспитанников в Аягозском детском центре оказания специальных услуг, передает Kazakhstan Today.

Были выявлены дефекты оказания медицинской помощи именно в самом Аягозском детском центре оказания специальных услуг. Имеется лицензия на стационарную помощь, но при этом само здание не соответствует стандартам. Также врач-терапевт ведет прием и осматривает детей. Не имеется данных о том, что дети действительно осматриваются ежедневно. Документация не ведется и, соответственно, доказать, что дети были осмотрены, не представляется возможным. На сегодня проверка продолжается с привлечением независимых экспертов. По смерти детей следует отметить, что была недооценка состояния. Это повлекло за собой позднюю госпитализацию в межрайонную больницу. На этом уровне дефектов оказания медицинской помощи не было выявлено, потому что дети поступили в тяжелом состоянии с тяжелыми патологиями. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность", - цитирует вице-министра здравоохранения РК Людмилу Бюрабекову YK-News.kz .

Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова подчеркнула, что проверку учреждения вчера осуществляли участники Национального превентивного механизма.

На сегодня имеются следующие замечания, которые высказали участники Национального превентивного механизма. Не учтена специфика деятельности центра. Во-первых, отсутствуют бассейны, которые необходимы детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Спортивный зал находится в подвале, где нет достаточной вентиляции и освещения. Оборудован инвентарем для взрослых, что лишает возможности заниматься маленьким деткам. Также нет адаптации для детей с особыми потребностями. Отмечено недостаточное количество спортивно-инвентарного оборудования для поддержания физического состояния здоровья воспитанников центров", - пояснила Эльвира Азимова.

Спикер отметила, что столовая расположена таким образом, что находится в проходном коридоре и дети отвлекаются на любые входящие и выходящие комиссии. Нет нормально оборудованных детских площадок для прогулки, нет пандуса, лифта для спускания детей со второго этажа на первый.

В учреждении находятся 17 лежачих детей, двое из них госпитализированы. На сегодня они нуждаются в особом уходе. Контроль со стороны проверяющих органов ослаблен в связи с тем, что учреждение находится на отдаленном расстоянии - свыше 300 километров. По мнению участников Национального превентивного механизма, ведется недостаточная воспитательная работа. Отмечено недостаточное количество воспитательных мероприятий, которые бы учитывали факторы различного возраста детей. Дети не имеют возможности заявить о нарушении своих прав. Неясно, каким образом их права защищены и как они получают обратную связь. В целом участники Национального превентивного механизма пришли к выводу, что учреждение не соответствует своему профилю. Они выражают рекомендации о переводе самого учреждения в областной центр с учетом его специфики", - заключила Азимова.

Как сообщалось ранее, в городе Аягозе Восточно-Казахстанской области погибли четверо воспитанников Детского центра оказания специальных социальных услуг . Более десяти детей из этого центра попали в инфекционную больницу с диагнозом "корь". У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию, а четверо детей скончались.

В МВД взяли на контроль расследование причин смерти воспитанников Детского центра оказания специальных социальных услуг в городе Аягозе Восточно-Казахстанской области. Досудебное расследование начато по части 4 статьи 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более людей).

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