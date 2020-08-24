Разбойное нападение на АЗС совершили трое мужчин в масках в Алматы

Алматы. 23 августа. Kazakhstan Today - В Алматы трое мужчин в масках совершили разбойное нападение на АЗС, передает Kazakhstan Today.

12 августа рано утром в полицию поступило сообщение, что трое мужчин в масках напали на АЗС. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что трое мужчин в масках проникли в помещение АЗС, расположенной в одном из районов города Алматы. Угрожая пистолетом, они завладели денежными средствами в сумме 52 тыс. тенге, затем скрылись в неизвестном направлении.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин. Ими оказались граждане Республики Узбекистан, один из них ранее судимый. Они водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы.

В отношении третьего подозреваемого принимаются меры к его розыску и задержанию.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статье 192 Уголовного кодекса", - сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.

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