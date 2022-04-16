Республиканская акция "Сайгак" стартовала в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 15 АПРЕЛЯ - В целях сохранения популяции сайгаков и пресечения фактов браконьерства с 15 апреля на территории Акмолинской области стартует широкомасштабная республиканская акция "Сайгак", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе акции на протяжении месяца будут проводиться рейдовые мероприятия в целях рационального использования, защиты и охраны природных ресурсов среди населения, в том числе природопользователей, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.

С начала 2022 года совместными мероприятиями выявлено 139 правонарушений в сфере природоохранного законодательства. За нарушения правил охоты возбуждено 6 уголовных дел.

Ущерб за сайгака-рогача составляет 1500 МРП (4 594 500 тенге), за самку и сеголетку сайгака ущерб составит 1050 МРП (3 216 150 тенге). За незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - проинформировали в ГПП УМПС ДП.

Несмотря на то что сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, он относится к видам животных, охота на которых сейчас полностью запрещена, и объявлен мораторий на его отстрел до 2023 года.