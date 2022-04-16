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Республиканская акция "Сайгак" стартовала в Акмолинской области

15.04.2022, 18:18 15911
КОКШЕТАУ. 15 АПРЕЛЯ - В целях сохранения популяции сайгаков и пресечения фактов браконьерства с 15 апреля на территории Акмолинской области стартует широкомасштабная республиканская акция "Сайгак", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе акции на протяжении месяца будут проводиться рейдовые мероприятия в целях рационального использования, защиты и охраны природных ресурсов среди населения, в том числе природопользователей, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
 
С начала 2022 года совместными мероприятиями выявлено 139 правонарушений в сфере природоохранного законодательства. За нарушения правил охоты возбуждено 6 уголовных дел. 
 

Ущерб за сайгака-рогача составляет 1500 МРП (4 594 500 тенге), за самку и сеголетку сайгака ущерб составит 1050 МРП (3 216 150 тенге). За незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - проинформировали в ГПП УМПС ДП.

 
Несмотря на то что сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, он относится к видам животных, охота на которых сейчас полностью запрещена, и объявлен мораторий на его отстрел до 2023 года.
 

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Полицейские Алматы ищут очевидцев наезда бензовоза на полицейское оцепление

15.04.2022, 20:22 12366
Полицейские Алматы ищут очевидцев наезда бензовоза на полицейское оцепление
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - Межведомственная следственно-оперативная группа устанавливает очевидцев эпизода, имевшего место 5 января 2022 года на пересечении улицы Толе би и улиц Шарипова, Байтурсынова, где мужчина, управлявший бензовозом, протаранил полицейское оцепление, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Департамент полиции Алматы просит всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, совершивших это противоправное действие, а также другими сведениями о происшествии, сообщить об этом по следующим телефонам: 8-707-845-54-44 и 8-701-110-02-01. 
 
Вознаграждение гарантируется.

 

Замглавы ДЧС Алматинской области подозревают в получении взятки

15.04.2022, 19:50 13586
ТАЛДЫКОРГАН. 15 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены заместитель начальника ДЧС по Алматинской области (избрана мера пересечения в виде домашнего ареста) и начальник отдела по ЧС Капшагая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации Антикора, задержанные в группе лиц по предварительному сговору лично получили взятку в сумме 1000 долларов от представителя казино за общее покровительство.
 
Расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.
 

В Нур-Султане пьяный хулиган разбил лобовые стекла девяти авто

15.04.2022, 17:21 16846
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Ночью мужчина, находясь во дворе жилого дома на улице Биржан Сал, разбил стекла нескольких автомашин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полицейские по горячим следам задержали ранее судимого 40-летнего жителя Экибастуза, который снимал квартиру в этом же доме, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.
 
По словам мужчины, он разбил стекла девяти припаркованных автомашин.
 
В настоящее время подозреваемый доставлен в полицию, по факту хулиганства проводится досудебное расследование. Устанавливается сумма ущерба, причиненного автовладельцам.
 
 

Избившего бывшую жену агрессора арестовали на 15 суток в Нур-Султане

15.04.2022, 16:13 17796
Избившего бывшую жену агрессора арестовали на 15 суток в Нур-Султане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Полиция Нур-Султана задержала агрессора, избившего бывшую жену на улице на глазах у ее матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В отношении 25-летнего мужчины был составлен административный протокол по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Постановлением специализированного межрайонного административного суда виновный подвергнут аресту сроком на 15 суток", - сообщили в столичном департаменте полиции.

 
Ранее пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию по факту преследования со стороны бывшего супруга.
 
Видео с избиением девушки опубликовала в Instagram сестра пострадавшей. По ее словам, агрессор преследует их семью уже 9 месяцев.
 
 
В полиции в отношении виновного были вынесены защитные предписания, ему запретили как-либо контактировать с экс-супругой. Теперь семья пострадавшей опасается продолжения преследования со стороны агрессора.
 

Мы просто в шоке: за такое 15 суток давать? Разве это нормально, он выйдет после 15 суток, опять придет к ней, ко мне или к маме, не дай бог что-то еще сделает с нами. Поэтому я публикую эти посты. Я боюсь, что после этого он выйдет и убьет ее вообще! Хочу, чтобы приняли меры построже", - написала сестра пострадавшей.


Ранее сообщалось, что житель Алматинской области до смерти избил жену на почве ревности.
 

В ВКО местный житель получил 5 лет лишения свободы за нападение на полицейского

15.04.2022, 12:24 20971
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АПРЕЛЯ - В Восточно-Казахстанской области житель Глубоковского района получил 5 лет лишения свободы за применение насилия в отношении полицейского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

34-летний житель Глубоковского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

 
По данным департамента, 23 марта 2021 года 30-летний сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, прибыл на вызов для доставления мужчины на медицинское освидетельствование на предмет употребления алкогольных напитков. 
 

Однако агрессивный "дебошир", будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять законные требования сотрудника полиции. Находясь в своем доме, мужчина вытащил металлический прут, которым умышленно со значительной силой нанес удар в область живота сотруднику полиции, причинив тем самым телесные повреждения и повредив форменное обмундирование. В ходе профессиональных действий полицейского злоумышленник был обезоружен и задержан. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - проинформировали в пресс-службе.

 
Как сообщили в департаменте полиции, за 3 месяца текущего года в производстве следственных подразделений ДП ВКО находилось 9 уголовных дел, возбужденных по факту оказания сопротивления полицейским (статья 380, 380-1 УК РК).
 

В Алматы приезжий воровал госномера и требовал за них выкуп

15.04.2022, 11:32 21821
АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - В Алматы 26-летний приезжий из Карагандинской области воровал госномера с автомобилей и требовал за них выкуп, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что злоумышленник приехал в Алматы неделю назад, информирует Polisia.kz.
 
Преступник снимал государственные регистрационные номерные знаки с чужих автомобилей в спальных районах города и оставлял на лобовом стекле записку владельцу с предложением выкупить их за 10 тысяч тенге.
 

Только по нашему району установлена причастность подозреваемого к семи подобным кражам. Вину по этим эпизодам он признает. Но вместе с тем не исключается причастность и к другим преступлениям, имевшим место в других частях мегаполиса", - сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.

 
По его словам, фигурант ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за такие хищения.
 

Автомобиль насмерть сбил мужчину на самокате в Усть-Каменогорске

15.04.2022, 10:35 22766
Автомобиль насмерть сбил мужчину на самокате в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АПРЕЛЯ - В среду, 13 апреля, около 23.50 автомобиль насмерть сбил мужчину на самокате на улице Астана в Усть-Каменогорске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам очевидцев, водитель самоката проезжал перекресток на зеленый свет светофора, когда на него наехал автомобиль.
 

Он подлетел вверх метра на три-четыре, перевернулся в воздухе и упал… Он лежал у меня на руках, хрипел, возможно, ребра сломаны были. Увидел, что у него открытый перелом левой ноги… Медики переложили его в скорую помощь и увезли в больницу", - рассказал очевидец.

 
В пресс-службе полиции Восточно-Казахстанской области рассказали, что водитель автомобиля ВАЗ-2108 выехал на красный свет светофора и допустил наезд на эклектросамокат.
 

Мужчина 1993 года рождения от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении города. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

 
В настоящее время по досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение, информирует портал Noks.kz.
 

Скорая в кратчайшее время добралась до пострадавшего и доставила его в областной специализированный медицинский центр. Мужчину привезли с многочисленными сложнейшими травмами, которые практически были несовместимы с жизнью. К сожалению, пострадавший скончался", - сообщили в пресс-службе облздрава.

 

Жительницы Нур-Султана организовали финансовую пирамиду и обманули 2 тысячи граждан

15.04.2022, 09:51 15851
Жительницы Нур-Султана организовали финансовую пирамиду и обманули 2 тысячи граждан
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершено уголовное дело в отношении двух жительниц Нур-Султана по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Через WhatsApp и Telegram-чаты под названием "Астана Раушан касса айналымы" они вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств", - сообщили в АФМ РК.

 
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников.
 

Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в агентство. Телефон доверия АФМ +7 (7172) 708-478", - сообщили в пресс-службе агентства.

 

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