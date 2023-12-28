Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у иностранца в Костанайской области

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за текущий год зарегистрировано более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах и их финансирования, в том числе транснационального масштаба. К уголовной ответственности привлечено более 250 участников криминальных структур, сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.





В результате проводимой работы пресечена деятельность шести транснациональных организованных преступных групп, в состав которых входили как граждане Казахстана, так и ближнего зарубежья. По указанным фактам зарегистрировано девять уголовных дел за организацию и участие в транснациональных ОПГ. Кроме того, во взаимодействии с зарубежными коллегами своевременно выявлены и пресечены факты въезда на территорию республики четырех иностранных криминальных авторитетов - так называемых воров в законе", - отметил Канат Нурмагамбетов.





По его словам, сотрудниками управлений по борьбе с организованной преступностью с начала года из незаконного оборота изъято 470 единиц огнестрельного и травматического оружия, 44 гранаты, два гранатомета, 400 граммов тротила и более 14 тысяч боеприпасов.





Также спикер рассказал, что в текущем году выявлено и зарегистрировано более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в том числе 28 фактов в отношении несовершеннолетних.









В октябре на территории международного центра "Хоргос" пресечена незаконная деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Задержано пять фигурантов, в том числе два иностранца", - цитирует Нурмагамбетова Polisia.kz .





Кроме того, в регионах проводятся масштабные мероприятия по выявлению причин и условий, способствующих совершению вымогательства, в том числе в стенах учебных заведений. В результате сотрудниками УБОП выявлено и пресечено 470 фактов вымогательства, из них по 261 уголовному делу виновные лица уже привлечены к ответственности.





Наряду с этим принимаются меры по недопущению хищений на объектах добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов.





В текущем году только в одной Карагандинской области пресечена криминальная деятельность двух противоборствующих ОПГ, которые, кроме криминальных разборок за передел сфер влияния, причастны к многомилионным хищениям товарно-материальных ценностей с территории крупных предприятий указанного региона. По итогам двух широкомасштабных спецопераций, проведенных в марте и августе этого года, задержано около 70 участников двух группировок, из которых арестовано 30 человек. Проведено более 170 обысковых мероприятий, в результате изъято 18 единиц огнестрельного и травматического оружия, большое количество холодного оружия, крупные суммы денежных средств, взрывчатые вещества и иные вещественные доказательства. Зарегистрировано несколько уголовных дел за создание, руководство и участие в ОПГ, а также по фактам хранения оружия, кражи, хулиганства, вымогательства, нанесения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство", - поделился глава департамента.





В результате реализации поступающей оперативной информации и своевременного реагирования на возможное посягательство на жизнь и здоровье граждан в столице предотвращено два факта заказных убийств. Мотивами преступлений послужили долговые обязательства.





В январе и октябре совместно с КНБ проведены спецоперации по задержанию преступных группировок в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу, которые причастны к хулиганствам, кражам, вымогательствам, незаконному хранению оружия, организации нелегальной миграции, похищениям людей и криминальным разборкам с применением оружия", - сообщил Нурмагамбетов.





Также проводится совместная работа с Агентством финансового мониторинга.





К примеру, в феврале текущего года при проведении совместных оперативных мероприятий УБОП и ДЭР из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров контрафактного алкоголя, свыше 16 тысяч литров спирта и около 1 600 000 пачек сигарет. Также в ходе совместных мероприятий в декабре на территории Павлодарской области и области Абай задержаны три грузовые автомашины, которые транспортировали табачные изделия без акциза на общую сумму 1,5 млрд тенге или более 3 млн долларов США", - проинформировал начальник ДБОП.





В орбите оперативных разработок подразделений по борьбе с организованной преступностью находятся и преступные группы, занимающиеся незаконной добычей биоресурсов.





В сентябре на территории Северо-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу рачка артемия салина, изъято более 15 тонн названного биоресурса. Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил 200 млн тенге. В октябре в Западно-Казахстанской области выявлен канал сбыта рыбы и икры осетровых пород. Задержанная группа поставляла рыбную продукцию по поддельным документам на рынки западных областей. При обыске было изъято более 1,5 тонны осетровой рыбы, около 30 кг икры, крупная сумма денежных средств и огнестрельное оружие", - добавил спикер.



