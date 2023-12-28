27.12.2023, 19:05 24981
Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у иностранца в Костанайской области
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе ОПМ "Сайгак" 22 декабря на автодороге Екатеринбург - Алматы на выезде из Костаная сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона совместно с сотрудниками управления местной полицейской службы остановили Toyota Alphard, сообщает Polisia.kz.
Во время осмотра авто в багажнике были обнаружены три дорожные сумки, принадлежащие 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья. В сумках находилось 916 рогов сайги и около 7,5 млн тенге. Предположительно, правонарушитель нанес государству ущерб около 2 млрд тенге.
Полицией начато досудебное расследование по части 3 статьи 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Назначен комплекс соответствующих экспертиз.
Иностранец водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, в сентябре в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
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28.12.2023, 18:18 1826
В Актюбинской области иностранец получил 10 лет за распространение "синтетики"
У него изъяли 11 пакетиков мефедрона общим весом 4,88 грамма
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Узбекистана осужден на 10 лет лишения свободы за распространение синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В июне в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на станции Актобе установили и задержали 25-летнего гражданина Узбекистана. В ходе личного обыска у него изъяли 11 пакетиков мефедрона общим весом 4,88 грамма.
Иностранец работал закладчиком. В Telegram-чате получал от руководителя группы координаты тайников с наркотиками для их дальнейшей реализации по Актобе.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области гражданин Узбекистана признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Напомним, сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с территориальными подразделениями во второй декаде текущего месяца проведен ряд задержаний с изъятием крупных партий наркотиков. Изъято 150 кг различных наркотиков.
28.12.2023, 11:08 9451
В Жамбылской области на сотрудника акимата завели уголовное дело о служебном подлоге
По итогам конкурса должностным лицом неправомерно внесены изменения в сведения о месторасположении земельных участков
Фото: polisia.kz
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Шымкент. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области на сотрудника акимата завели уголовное дело о служебном подлоге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратурой Байзакского района выявлены факты совершения работником отдела земельных отношений акимата района служебного подлога при предоставлении земельных участков сельхозназначения площадью 500 гектаров", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, по итогам конкурса должностным лицом неправомерно внесены изменения в сведения о месторасположении участков.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 369 (Служебный подлог) УК, которое направлено в суд. По акту прокурорского надзора земельные участки площадью свыше 300 гектаров возвращены государству. По остальным работа продолжается", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте сотрудник районного акимата подозревается в хищении более 700 млн тенге.
27.12.2023, 14:59 29256
Восемнадцатилетний житель Восточного Казахстана задержан за пропаганду терроризма
По месту жительства подозреваемого изъята религиозная литература
Фото: КНБ
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Усть-Каменогорск. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 27 декабря 2023 года Комитетом национальной безопасности по подозрению в пропаганде терроризма задержан 18-летний житель Восточно-Казахстанской области.
По месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята религиозная литература, сообщили в КНБ.
Проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".
Ранее задержанного неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, которые могут привести к его уголовному преследованию. Ему объявлялось официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, судимый за тяжкие преступления казахстанец пытался присоединиться к террористам в Сирии. Его задержали при попытке выезда из страны.
Ранее в КНБ рассказали, что в текущем году в стране выявлено около 80 тысяч пользователей Сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти 6000 - до 18 лет.
27.12.2023, 12:30 31901
Алматинская полиция расследует 14 фактов создания ОПГ
Также с начала года пресечена преступная деятельность 23 человек из уголовно-преступной среды
Фото: news.ivest.kz
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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинская полиция расследует 14 фактов создания организованных преступных групп, сообщает пресс-служба полиции мегаполиса.
4 факта из них - создание и руководство транснациональной организованной группой (...) Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы задержан гражданин А., который организовал транснациональную преступную группу по распространению порнографических материалов и действовал под прикрытием крупного модельного агентства, в котором работали более 300 web-cam моделей", - проинформировали в полиции.
Вместе с тем, по данным оперподразделения, с начала года пресечена преступная деятельность 23 человек из уголовно-преступной среды.
Из незаконного оборота изъято 52 единицы огнестрельного оружия, в том числе 20 пистолетов, 4 автомата, 10 единиц нарезного оружия, 7 гладкоствольных ружей, 11 обрезов, а также свыше 350 боеприпасов. Кроме того, сотрудниками УБОП пресечены 7 фактов торговли несовершеннолетними, а также 1 факт торговли людьми", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за текущий год зарегистрировано более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах и их финансирования, в том числе транснационального масштаба.
26.12.2023, 20:12 46386
Бывшему директору АНПЗ вынесли приговор
Фото: gov.kz
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Атырау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему директору АНПЗ Шухрату Данбаю вынесли приговор - дело рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда, сообщает пресс-служба суда.
Прокурор просил назначить Данбаю наказание в виде ограничения свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Вина подсудимого в совершении уголовных правонарушении полностью доказана материалами уголовного дела. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда они были признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 361 УК. Данбаю назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в суде.
Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что в Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай. Позже выяснилось, что экс-главу завода обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
В начале 2023 года Шухрата Данбая осудили за превышение должностных полномочий на три с половиной года ограничения свободы. В мае стало известно, что экс-директор АНПЗ оправдан по делу о нанесении крупного ущерба.
В конце октября Верховный суд Республики Казахстана отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрату Данбаю.
26.12.2023, 14:43 51171
Четырем иностранным криминальным авторитетам пресекли въезд в Казахстан - МВД
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за текущий год зарегистрировано более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах и их финансирования, в том числе транснационального масштаба. К уголовной ответственности привлечено более 250 участников криминальных структур, сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.
В результате проводимой работы пресечена деятельность шести транснациональных организованных преступных групп, в состав которых входили как граждане Казахстана, так и ближнего зарубежья. По указанным фактам зарегистрировано девять уголовных дел за организацию и участие в транснациональных ОПГ. Кроме того, во взаимодействии с зарубежными коллегами своевременно выявлены и пресечены факты въезда на территорию республики четырех иностранных криминальных авторитетов - так называемых воров в законе", - отметил Канат Нурмагамбетов.
По его словам, сотрудниками управлений по борьбе с организованной преступностью с начала года из незаконного оборота изъято 470 единиц огнестрельного и травматического оружия, 44 гранаты, два гранатомета, 400 граммов тротила и более 14 тысяч боеприпасов.
Также спикер рассказал, что в текущем году выявлено и зарегистрировано более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в том числе 28 фактов в отношении несовершеннолетних.
В октябре на территории международного центра "Хоргос" пресечена незаконная деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Задержано пять фигурантов, в том числе два иностранца", - цитирует Нурмагамбетова Polisia.kz.
Кроме того, в регионах проводятся масштабные мероприятия по выявлению причин и условий, способствующих совершению вымогательства, в том числе в стенах учебных заведений. В результате сотрудниками УБОП выявлено и пресечено 470 фактов вымогательства, из них по 261 уголовному делу виновные лица уже привлечены к ответственности.
Наряду с этим принимаются меры по недопущению хищений на объектах добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов.
В текущем году только в одной Карагандинской области пресечена криминальная деятельность двух противоборствующих ОПГ, которые, кроме криминальных разборок за передел сфер влияния, причастны к многомилионным хищениям товарно-материальных ценностей с территории крупных предприятий указанного региона. По итогам двух широкомасштабных спецопераций, проведенных в марте и августе этого года, задержано около 70 участников двух группировок, из которых арестовано 30 человек. Проведено более 170 обысковых мероприятий, в результате изъято 18 единиц огнестрельного и травматического оружия, большое количество холодного оружия, крупные суммы денежных средств, взрывчатые вещества и иные вещественные доказательства. Зарегистрировано несколько уголовных дел за создание, руководство и участие в ОПГ, а также по фактам хранения оружия, кражи, хулиганства, вымогательства, нанесения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство", - поделился глава департамента.
В результате реализации поступающей оперативной информации и своевременного реагирования на возможное посягательство на жизнь и здоровье граждан в столице предотвращено два факта заказных убийств. Мотивами преступлений послужили долговые обязательства.
В январе и октябре совместно с КНБ проведены спецоперации по задержанию преступных группировок в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу, которые причастны к хулиганствам, кражам, вымогательствам, незаконному хранению оружия, организации нелегальной миграции, похищениям людей и криминальным разборкам с применением оружия", - сообщил Нурмагамбетов.
Также проводится совместная работа с Агентством финансового мониторинга.
К примеру, в феврале текущего года при проведении совместных оперативных мероприятий УБОП и ДЭР из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров контрафактного алкоголя, свыше 16 тысяч литров спирта и около 1 600 000 пачек сигарет. Также в ходе совместных мероприятий в декабре на территории Павлодарской области и области Абай задержаны три грузовые автомашины, которые транспортировали табачные изделия без акциза на общую сумму 1,5 млрд тенге или более 3 млн долларов США", - проинформировал начальник ДБОП.
В орбите оперативных разработок подразделений по борьбе с организованной преступностью находятся и преступные группы, занимающиеся незаконной добычей биоресурсов.
В сентябре на территории Северо-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу рачка артемия салина, изъято более 15 тонн названного биоресурса. Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил 200 млн тенге. В октябре в Западно-Казахстанской области выявлен канал сбыта рыбы и икры осетровых пород. Задержанная группа поставляла рыбную продукцию по поддельным документам на рынки западных областей. При обыске было изъято более 1,5 тонны осетровой рыбы, около 30 кг икры, крупная сумма денежных средств и огнестрельное оружие", - добавил спикер.
Ранее итоги проделанной за год работы подвели в Генпрокуратуре.
26.12.2023, 10:00 55641
Ущерб более 430 млн тенге: в Шымкенте организаторов финпирамиды приговорили к лишению свободы
Двое организаторов получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте организаторы финансовой пирамиды осуждены на 6,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "ЖК-OTAU KZ" окончено департаментом АФМ по городу Шымкенту (...) Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 6,5 лет лишения свободы", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что двое организаторов начиная с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере - на сумму более 432 млн тенге.
Предупреждаем, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - добавили в АФМ.
Ранее организаторов финпирамиды QazHome приговорили к шести годам лишения свободы.
25.12.2023, 12:53 76361
Экс-директору Погранслужбы КНБ вынесли приговор в Алматы
Фото: КНБ РК
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор экс-директору Пограничной службы КНБ Дархану Дильманову. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе суда.
Там уточнили, что Дильманов осужден по статье 450 УК РК "Злоупотребление властью" и по статье 366 "Получение взятки в крупном размере".
Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в Казахстан через пункт пропуска, не выезжая за его пределы и минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении суда.
Суд также внес представление президенту РК о лишении Дильманова воинского звания "генерал-лейтенант", государственной награды - ордена "Айбын" ІІ степени и почетного звания "Ветеран Комитета национальной безопасности РК".
Еще одного фигуранта дела осудили на 5 лет лишения свободы, другого - оштрафовали более чем на 38 млн тенге. Остальные подсудимые получили разные сроки наказания: от 3,5 года до 5,5 года ограничения свободы, без конфискации имущества.
Все осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 5 апреля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от поста заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
22 июня 2022 года в рамках проводимого КНБ досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ - директор Погранслужбы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур жолы" ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица.
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