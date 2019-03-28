Павлодар. 27 марта. Kazakhstan Today - Россиянина осудили в Павлодаре за незаконную добычу стерляди, передает Kazakhstan Today.

При координации прокуратуры Актогайского района Павлодарской области уполномоченными органами осуществляются рейдовые мероприятия по выявлению фактов браконьерства. В ходе одной из таких акций задержан гражданин России, который с использованием самоходного транспортного плавающего средства и рыболовной сети совершил незаконную добычу 48 килограммов стерляди (190 особей). Весь улов он хранил в доме родственников, где гостил в период совершения противоправных деяний", - сообщили в прокуратуре региона, отметив, что добыча данного вида осетровых запрещена в любое время года.

Преступными действиями задержанного причинен крупный ущерб окружающей среде в размере 11,5 млн тенге.

Приговором суда, оставленным в силе постановлением апелляционной инстанции от 12 марта текущего года, браконьер осужден к двум годам лишения свободы по части 4 статьи 335 Уголовного кодекса (Незаконная добыча рыбных ресурсов, совершенная с применением способа массового истребления рыбных ресурсов, в отношении осетровых видов рыб, в местах нереста и на миграционных путях к ним, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на особо охраняемой природной территории, с причинением крупного ущерба).

В прошлом году в области по фактам незаконной добычи рыбных ресурсов зарегистрировано 12 уголовных правонарушений, из них по пяти состоялись обвинительные приговоры. В текущем году подобных фактов не зарегистрировано.

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