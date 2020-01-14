Руководитель и главбух госучреждения в ВКО занимались фиктивным трудоустройством с целью хищения бюджетных средств

Усть-Каменогорск. 13 января. Kazakhstan Today - Руководитель и главный бухгалтер Туристского инфоцентра Восточно-Казахстанской области осуждены за хищение бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено следствие в отношении руководителя КГУ "Туристский информационный центр ВКО" С.С. Рамазанова и главного бухгалтера указанного центра Г.Д. Ислямовой, подозреваемых в совершении коррупционного преступления. Они подозревались в хищении бюджетных средств в крупном размере путем списания талонов ГСМ и фиктивного трудоустройства граждан, сообщили в Антикоррупционной службе РК.

10 января текущего года приговором суда №2 Усть-Каменогорска указанные лица признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере и им назначено наказание: Рамазанову - в виде 2 лет лишения свободы; Ислямовой - в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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