Руководитель кинологического центра Минфина и его заместитель уличены в сборе взяток со своих подчиненных (ВИДЕО)

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - Руководителя РГУ "Кинологический центр" Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан и его заместителя подозревают в коррупции, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой совместно с прокуратурой Алматы по подозрению во взяточничестве изобличены руководитель РГУ "Кинологический центр" Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан и его заместитель. Они подозреваются в получении на системной основе взяток в общей сумме 2 млн 182 тыс. тенге от своих подчиненных за общее покровительство по службе", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

По ее информации, 28 декабря специализированным межрайонным следственным судом города Алматы в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом", - отметили в ведомстве.





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